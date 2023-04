"Iskreno se mi je kar malce mešalo"

Nedeljsko vrnitev Krke v finalu druge lige ABA je z dvigom rok in prešernim nasmehom pospremil tudi direktor ekipe in nekdanji košarkar Jure Balažič, za katerega se trdo delo zdaj ne končuje. Nasprotno. Skupaj s trenerjem Gašperjem Okornom si želi v prihodnji sezoni spisati lepo zgodbo tudi v prvi regionalni ligi.

Po sezoni 2017/18 je Krka še drugič osvojila drugo ligo ABA in se vrača v prvoligaško druščino. A trdo delo se za novomeško ekipo zdaj šele začenja, saj so v taboru Krke odločeni, da ne želijo ponoviti napak iz preteklosti, ko so se v ligi ABA s težavami ves čas borili za obstanek, lani pa je zgodba zadnjih sezon dokončno propadla in sledil je izpad v drugoligaško druščino. Da je prišel čas, da se to končno spremeni, je takoj po tekmi potrdil že Krkin trener Gašper Okorn.

"Čisto odkrito se bom po tem slavju hitro dobil z direktorjem kluba Juretom Balažičem, povedal mu bom svoje želje glede ekipe, ki je trenutno zbrana, potem pa morava skupaj dobiti še dobrega sogovornika. Najprej se moramo s predsednikom kluba pogovoriti in dogovoriti. Prepričan sem, da je Krka zmožna še nekoliko povečati proračun, ki bo ravno pravšnji, da se naredi lepa zgodba tudi v prvi ligi ABA," je dejal Okorn, po slavju v finalu pa je njegove besede potrdil tudi direktor kluba Jure Balažič.

Ogrodje ekipe bo ostalo tudi v prihodnji sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida

Naj se ne ponovi zgodba iz preteklosti

Okvirne načrte so pri Krki delali že vnaprej, a potihoma. "Računam, da bomo sestavili dobro, zanimivo ekipo z veliko mladimi upi, tako kot letos, in da bomo naredili nekaj dobrega. Veliko fantov ima podpisane pogodbe še za prihodnje leto, tako da bo ogrodje ekipe zagotovo ostalo skupaj, kar je dober recept, dodali bomo samo manjkajoče delce. Upam, da se nam bo vse izšlo po načrtih in da bomo v prihodnji sezono dobro predstavljali Slovenijo," upa nekdanji košarkar, ki je ob tem pohvalil tudi delo trenerja Okorna.

Z Gašperjem Okornom dobro sodelujeta. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Mislim, da že trofeja sama govori, kakšen zadetek v polno je bil prihod Gašperja Okorna. Odlično se je ujel z ekipo, ki jo je sestavil po svojih željah. Mislim, da je tudi odličen psiholog, kar se je pokazalo v finalu, ko se je tekma lomila. Takrat so fantje ostali zbrani vse do konca in se je za nas končalo odlično," je dejal Balažič, ki ob zmagi v finalu ni skrival veselja.

"Tega smo si gotovo zelo želeli in smo ves čas upali. Po vseh poškodbah smo bili pred turnirjem nekoliko rezervirani v naših napovedih. Mislim, da se zasluženo vračamo v ligo ABA in da je bil ta finale res odlična tekma, v kateri so lahko vsi uživali," je prepričan Balažič.

"Mogoče je bilo to eno leto v drugi ligi ABA za nas celo koristno," pravi Balažič. Foto: Dragana Stjepanović/ABA2

Ob tem se je ozrl tudi proti pretekli sezoni v drugoligaški konkurenci. "Mogoče je bilo to eno leto v drugi ligi ABA za nas celo koristno. Določeni igralci so zagotovo pridobili zlata vredne izkušnje, tudi to, kako se osvoji lovoriko. Imeli so tudi minutažo, ki je v prvi ligi ABA najverjetneje ne bi dobili, tako da so zdaj res pripravljeni na korak naprej. Mislim, da je vse skupaj dobro vplivalo na samozavest igralcev, normalno pa je, da si vsi želimo gledati ekipo in košarko na najvišji ravni," je dejal direktor Krke.

To je za Balažiča druga lovorika druge lige ABA, a tisto prvo je osvojil še kot košarkar Krke. Zdaj je od leta 2020, ko je dokončno končal kariero, v drugi vlogi, vlogi direktorja kluba, kjer mu v preteklih sezonah ni bilo enostavno, saj se stvari niso odvijale po načrtih. "Sam si iskreno nisem predstavljal, kako težko mi bo gledati tekme s klopi. Ko igraš, se ves čas sprošča adrenalin, si v svojem filmu, v takšni vlogi pa ne moreš narediti nič. Zdaj spim manj, kot sem takrat, ko sem še igral. Če bi bili fantje pod takim pritiskom, kot sem bil jaz, dvomim, da bi igrali tako dobro (smeh, op. p.). Iskreno se mi je kar malce mešalo, a še enkrat kapo dol fantom," je še sklenil Novomeščan.

