Ilirija uspešno začela drugi del lige Aba 2

Košarkarji Ilirije so z zmago začeli drugi del v ligi Aba 2. Na parketu dvorane Tivoli so premagali Cedevito junior z 89:74 (26:26, 47:42, 63:55).

Ljubljančani, ki so v prvem delu zabeležili štiri zmage in dva poraza ter v svoji skupini zasedli prvo mesto, bodo v top 8 odigrali še pet tekem. Najboljši dve ekipi iz štiričlanske skupine se bosta uvrstili v polfinale. V skupini F sta še Široki Brijeg in Vojvodina.

V drugi del se je uvrstil tudi Kansai Helios, ki je prve del tekmovanja prav tako končal na prvem mestu. V nadaljevanju ga čakata po dve tekmi z Bosno, Zlatiborjem in Podgorico. Prvo tekmo imajo Domžalčani 22. januarja doma s Sarajevčani.

Foto: Filip Barbalić

Ilirija je do zmage prišla s kolektivno predstavo, z 12 zadetimi trojkami, a tudi 19 izgubljenimi žogami. Štirje igralci so imeli dvomestno število točk. Tadej Ferme je dosegel 20 točk (trojke 4:7), Vincent Golson je dodal 16 točk (trojke 4:6), Tim Tomažič 14 (met iz igre 5:9), Mark Padjen pa 12 (7 skokov, 6 podaj).

Izbranci trenerja Stipeta Modrića bodo v drugem krogu 29. januarja gostovali v Novem Sadu.

Preberite še: