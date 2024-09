Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) je predstavila seznam košarkarjev in trenerjev razreda letnika 2024, ki so bili sprejeti v Fibin hram slavnih. Med njimi je slovenskim ljubiteljem kraljice iger nekaj znanih imen, a brez slovenskega predstavnika.

Kot so sporočili iz Fibe, je bila v mednarodni košarkarski hram slavnih sprejeta nekdanja slovita jugoslovanska in hrvaška košarkarica Danira Bilić. Bilić, rojena Nakić, je po Krešimirju Ćosiću, Draženu Petroviću, Toniju Kukoču in Mirku Novoselu peta hrvaška predstavnica v hramu slavnih.

Letošnja slovesnost, na kateri so sprejeli člane letošnjega letnika v hram slavnih, je potekala v Singapurju, na predvečer finala medcelinskega pokala pod okriljem Fibe, na katerem so letos prvič sodelovali klubi iz vseh petih regij Fibe.

Enshrinement of the FIBA Hall of Fame Class of 2024 took place in Singapore ✨



Sprejeti so bili tudi kitajska košarkarica Miao Lijie, Reggie Miller (ZDA), Kirk Penney (Nova Zelandija), Romain Sato (Srednjeafriška republika), Skaidrite Smildzina-Budovska (Latvija) in prvak severnoameriške lige NBA leta 2011 z Dallas Mavericks Peđa Stojaković (Srbija), za trenerske dosežke pa so počastili Dana Petersona (ZDA), ameriškega trenerja, ki je največje uspehe doživel kot trener Olimpie Milano in Virtusa Bologne.

Dvorana slavnih Fibe ima sedež v Hiši košarke Patricka Baumanna v Miesu v Švici. Ustanovljena je bila leta 2007, do danes pa so v hram slavnih sprejeli že 192 članov iz 45 držav in vseh petih celin.

V Fibinem hramu slavnih sta tudi Slovenca, nazadnje leta 2020 je bil sprejet Jure Zdovc. Zdovc je drugi Slovenec v dvorani slavnih po Ivu Daneu, ki je bil v hram sprejet leta 2007.

Med nominiranimi pa so (bili) Peter Vilfan, Aljoša Žorga in Boris Kristančič ter Zmago Sagadin za trenerske zasluge.