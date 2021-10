Helios za uvod poražen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Helios Suns so novo sezono v drugi ligi ABA začeli s porazom. Na turnirju na Zlatiboru v Srbiji so izgubili s Podgorico z 90:95 (17:18, 39:39, 52:65).

Najboljši strelci pri Domžalčanih, ki so tretjo četrtino izgubili s 13:26, so bili Tadej Ferme z 22 točkami, Blaž Mahkovic s šestnajstimi in Carlbe Ervin, ki jih je dosegel 14.

Helios Suns bo na Zlatiboru odigral še eno tekmo, in sicer v četrtek ob 15. uri proti sarajevskemu Sparsu.

Druga liga ABA bo tako kot v prejšnji sezoni potekala po turnirskem sistemu. V rednem delu bo vsaka ekipa odigrala trinajst tekem. Prvih osem moštev bo napredovalo v četrtfinale, zadnja štiri pa bodo igrala za obstanek.

Naslednji turnir bo v prvi polovici novembra v Osijeku, nato pa bodo sledili še trije v Sarajevu, Banjaluki in Širokem Brijegu.

Preberite še: