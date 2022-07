Gremo na EuroBasket 2022 navijat za Dončića!

Kaj imajo skupnega Slovenija, Litva in Francija? Vse bodo s svojimi najboljšimi profesionalnimi igralci nastopile na evropskem košarkarskem prvenstvu, ki bo septembra v Kölnu. Prvenstvo v Berlin in Köln (zadnji se ponaša z areno LANXESS, največjo in najbolj obiskano večnamensko dvorano v Evropi) privablja tako vrhunske igralce NBA kot tudi navijače z vsega sveta. V Kölnu, mestu ob Renu s kultno katedralo, se bo nemška reprezentanca za nastop v finalu borila s Slovenijo, Francijo, Madžarsko, Litvo ter Bosno in Hercegovino. Skupinski del bo od 1. do 7. septembra 2022.

Velik dogodek z velikimi zvezdami

Letos bo evropsko prvenstvo v enem najbolj priljubljenih dvoranskih športov na svetu potekalo že 41. FIBA EuroBasket je najprestižnejši košarkarski dogodek v Evropi, katerega začetki segajo v leto 1935. Je eden najpomembnejših dogodkov v Evropi, pa tudi širše, saj veliko zanimanja za evropsko prvenstvo kažejo predvsem severnoameriški igralci lige NBA. V Kölnu bo za Slovenijo tako igral Luka Dončić, za Litvo Jonas Valančiūnas in Domants Sabonis, za Francijo pa Rudy Gobert in Evan Fournier. Tam bo tudi nemški vrhunski košarkar Dennis Schröder. FIBA EuroBasket pa obljublja pestro dogajanje tudi zunaj igrišča. Tako bodo na primer najboljšega nemškega košarkarja vseh časov Dirka Nowitzkega prvi dan počastili na poseben način.

Arena LANXESS, meka za športne navdušence

To, da bo Köln z areno LANXESS prizorišče največje košarkarske prireditve na celini, je logična posledica vrste uspešnih športnih dogodkov, ki so se tam že odvili. Arena LANXESS navdušuje s svojo lokacijo, saj je pet minut hoda oddaljena od železniške postaje Köln-Deutz, pa tudi z izvrstno infrastrukturo: lastno postajo mestnega tramvaja in veliko parkirnimi mesti. Od kölnske stolnice, glavne znamenitosti mesta, areno ločuje le 500 metrov zračne razdalje. Ljubitelje košarke z vsega sveta čaka crème de la crème športnih prireditev v Evropi. Vstopnice so že kupili obiskovalci iz več kot 40 držav. FIBA EuroBasket 2022 bo tako resnično globalni dogodek, na katerem se bodo srečali obiskovalci iz Koreje, Čila, Argentine, ZDA in drugod.

Za premium sedišča se izplača pohiteti

Obiskovalci, ki bi želeli v FIBA EuroBasketu 2022 v areni LANXESS uživati v prav posebnem vzdušju, se lahko odločite za premium vstopnice. Tako boste evropsko prvenstvo doživeli na najvišji ravni: v najsodobnejših ložah z neposrednim dostopom do zasebnega balkona. Ob vrhunski kulinarični ponudbi boste imeli popoln pogled na igrišče in se lahko popolnoma potopili v vzdušje. Največje udobje ponuja priljubljeni paket premium, ki vključuje vstopnico za sedišče premium in samopostrežni meni v restavraciji v zakulisju arene. Paketi premium so pri enodnevnih vstopnicah na voljo že za 179 evrov. Vstopnice za lože stanejo od 239 evrov. Izdelke premium je mogoče kupiti izključno prek arene LANXESS.

Privlačne aranžmaje za obisk EuroBasketa pa ponujajo tudi Kompas, Potovanje.si in M holidays.

Organizatorje izjemno veseli, da je prodanih že več kot 150 tisoč vstopnic, kar pomeni, da bodo najbolj priljubljena sedišča kmalu zasedena.

Smo prebudili športni duh tudi v vas? Zagotovite si priljubljene vstopnice premium že zdaj in se ob okusnem obroku prepustite športni vročici v enem največjih nemških mest!

