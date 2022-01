Gorenjski dvoboj visoko dobil Šenčur

Gorenjski obračun se je končal z visoko in pričakovano zmago zasedbe iz Šenčurja. Ta je dosegla dvanajsto zmago, za vodilno ekipo iz Domžal zaostaja za točko.

Tekma je bila enakovredna le v prvi četrtini. Nato so na parketu zagospodarili varovanci domačega stratega Miljana Pavkovića, ki so tekmece iz gorenjske prestolnice zasenčili v vseh košarkarskih elementih. Na polčasu so si priigrali 15 točk naskoka, najvišjo prednost pa so imeli v končnici dvoboja (102:69).

V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita Gaber Ožegovič z 32 in Nejc Martinčič s 27 točkami, v gostujoči pa Jan Maček z 18 točkami.