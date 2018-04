Goran Dragić: Z reprezentanco le še kot navijač

Goran Dragić bo sezono podaljšal v končnico. Foto: Reuters

"Ne vem, zakaj se ta tema znova in znova pojavlja. Vsi me želijo prepričevati. Na vse mogoče načine. Jaz sem svoje povedal. Za slovensko reprezentanco sem svojo zadnjo tekmo že odigral. Prav rad pa se bom junija odpravil na reprezentančno tekmo, a v vlogi navijača," iz ZDA sporoča Goran Dragić in dodaja, da bi kot navijač oblekel reprezentančni dres brez priimka in s tem simbolično podrl vse.

A z vprašanji (ne)nadaljevanja reprezentančne kariere se Gogi ne srečuje le v pogovoru s sedmo silo, temveč tudi s snubci iz Košarkarske zveze Slovenije. Prav zdaj je na obisku v Miamiju generalni sekretar KZS Rašo Nesterović, s katerim sta se srečala na večerji, na kateri pa je Dragić "prepovedal" reprezentančne teme.

"Vem pa, da se ima še namen pogovarjati o tem," se je namuznil 31-letni Ljubljančan, trdno odločen, da je svojo zadnjo tekmo za Slovenijo odigral 17. septembra 2017, po kateri je tudi dvignil pokal za najboljšo evropsko ekipo in priznanje za najkoristnejšega igralca EuroBasketa.

Reprezentančna knjiga je zaprta. Foto: Vid Ponikvar

Lepšega slovesa od reprezentance si resda ne bi mogel predstavljati. Tudi spomin je večen. Ne skriva, da je še dolgo plačeval ceno za popolni vložek, za katerega se je odločil v Helsinkih in Istanbulu. V klubskih pripravah in uvodnem delu sezone namreč ni bil pravi Goran Dragić. Če je telesno utrujenost še znal premagovati, pa je imel več težav z glavo.

"Ko pa glava ni na svojem mestu, je utrujeno tudi telo. Fizično tako dobro še nisem bil pripravljen. Čutil pa sem popolno košarkarsko zasičenost. Ko v službo ne odhajaš vesel, gre vse narobe," z nasmehom priznava zvezdnik Miamija in dodaja, da zdaj znova čuti tisto košarkarsko lakoto.

"Ko nekaj želiš, ko o tem stalno razmišljaš, ko loviš cilj … To je tisto, kar veleče športnika. Pri meni pa je bil vsak dan isti. Monoton. Ni mi bilo lahko. A nato se je le zgodil preklop. Zdaj znova uživam. Predvsem zdaj, ko vem, da bomo zaigrali v končnici, bo položaj povsem drugačen. To je tista košarka, ki jo želim," dodaja branilec, katerega strelsko povprečje v tej sezoni znaša 17,5 točke.

Svež in zdrav v končnico

Zadnjo tekmo svojega kluba je izpustil. S trenerjem sta namreč sklenila, da si je treba vzeti malce počitka in čas izkoristiti za sanacijo drobnih poškodb. Kako bo do konca rednega dela, do katerega Miami ločijo še tri tekme, ne ve. Obenem pa se tudi pretirano ne obremenjuje z imenom tekmeca v prvem krogu končnice, kjer bi lahko na nasprotni strani stali Toronto, Philadelphia, Boston ali Cleveland.

Znova sta združila moči: Goran Dragić in Dwyane Wade. Foto: Getty Images

"Glava je na pravem mestu. Obenem opravljam terapije in, ko je čas za to, tudi počivam. V končnico bom zakorakal svež in zdrav. Veselim se tistih tekem. Tam se igra košarka na neki višji ravni. Imamo ekipo, ki se je sposobna podati v ta boj. Verjamem, da bomo v teh tekmah dokazali, da smo iz pravega testa," pravi izkušeni košarkarski legionar, ponosen tudi na dejstvo, da je pred tedni v Los Angelesu zaigral na tekmi vseh zvezd (All-star).

Zadnja tekma v dresu Ilirije?

"Ta sezona je sicer zame fizično najbolj naporna v karieri, a z doseženim sem zadovoljen. S to ekipo sem se res želel prebiti med najboljših osem vzhodnih ekip. Zadovoljen s svojimi igrami in igrami ekipe," razmišlja vodilni mož nekdanjega prvaka, ki je med sezono v svojih vrstah pozdravil tudi starega znanca. To je Dwyane Wade. "Nekako je kariero moral končati tukaj," se je ob tem pošalil Dragić. Kje pa bi zadnjo tekmo rad odigral on?

"Uf, dobro vprašanje … Verjetno v dresu Ilirije. To je moj klub. Tam sem začel. Morda bi bilo prav, da tam odigram svojo zadnjo tekmo. A po drugi strani veliko dolgujem tudi drugim klubom. Recimo Slovanu. Tam so me izstrelili na košarkarski zemljevid," odgovarja Dragić, ki je ob omenjenih klubih igral še za Vitorio, Murcio, Olimpijo, Phoenix in Houston.

