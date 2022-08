Francozov iz ruskih klubov ne bo v reprezentanco

Francoska košarkarska zveza je sprejela sklep, da do konca vojne v Ukrajini za reprezentanco ne bodo mogli igrati tisti igralci, ki so sklenili pogodbe z ruskimi in beloruskimi klubi. S tem je odgovorila na podpisa pogodb reprezentantov Livia Jean-Charlesa in Louisa Labeyriea za CSKA iz Moskve oziroma Uniks iz Kazana, poroča AFP.