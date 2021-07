Ferme ostaja v Domžalah

Tadej Ferme, ki lahko igra na obeh branilskih položajih, je podaljšal sodelovanje z Domžalčani še za eno leto, so sporočili iz kluba. Tako bo še drugo zaporedno sezono nosil dres kluba Helios Suns, za katerega je lani v slovenskem prvenstvu v povprečju dosegal po 11,3 točke, 3,7 podaje in 1,9 skoka, v ligi ABA 2 pa po 8,8 točke, 1,9 podaje in 1,9 skoka na tekmo. Pred tem je nastopal za Rogaško, Primorsko, Zlatorog, Maribor in Šentjur.

"V Domžalah se odlično počutim, zato ni bilo nobenih dvomov pri odločitvi, ali ostati ali ne. Verjamem, da bomo sestavili močno, predvsem pa konkurenčno ekipo za vsa tekmovanja in da nam bo uspelo v novi sezoni še nadgraditi lansko delo," je ob podaljšanju sodelovanja dejal Ferme.