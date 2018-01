Evropski veljaki so s prstom pokazali na slovenskega košarkarja

Boštjan Nachbar je vez med vodstvom evrolige in košarkarji

Boštjan Nachbar, nekdanji dolgoletni slovenski košarkarski reprezentant, ki se lahko pohvali z bogato košarkarsko kariero v ZDA in Evropi, zdaj opravlja novo službo. Je vez evropskih košarkarjev in vodstva glavnega košarkarskega tekmovanja v Evropi, evrolige.

[video: 67406 / ]

"Medtem ko sindikat v ligi NBA obstaja že več kot 60 let, najboljši evropski košarkarji nikoli niso imeli organizacije, s katero bi lahko izrazili svoje mnenje. Zaradi težav, ki jih imajo klubi in evroliga, največ izgubljajo košarkarji. Zdaj opravljam funkcijo, s katero jim želim pomagati," je povedal Boštjan Nachbar, ki so ga v vodstvu evrolige prosili, da bi bil vez med košarkarji in vodstvom tekmovanja. Izziv je sprejel, tako da zdaj obiskuje 16 evroligaških klubov in skrbi za komunikacijo z 240 košarkarji, ki igrajo v njej.