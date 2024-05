V živo: Polfinale tudi s tremi Slovenci

V Berlinu se je začenl zaključni turnir četverice v evroligi. Polfinalna para sta Panathinaikos - Fenerbahče in Real Madrid - Olympiakos. Slovenijo v dvorani Uber zastopajo Rado Trifunović kot pomočnik trenerja Šarunasa Jasikevičiusa pri Fenerbahčeju, Sani Bečirović, ki je v Panathinaikosu športni direktor, ter sodnik Damir Javor, ki so ga za finalni turnir evrolige delegirali četrtič.

Evroliga, zaključni turnir, polfinale

Petek, 24. maj:

V prvem polfinalu igrata ekipi, ki sta se na zaključni turnir uvrstili po letih odsotnosti. Panathinaikos, sicer šestkratni prvak evrolige (1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011), je na final fouru nazadnje igral leta 2012, Fenerbahče, prvak iz leta 2017, pa je bil zadnjič med štirimi najboljšimi 2019. Oba sta se v Berlin uvrstila po petih tekmah četrtfinala; Grki, ki so v rednem delu zasedli drugo mesto, so izločili Maccabi Tel Aviv, Turki (6.) pa so bili boljši od Monaca. Na zaključnih turnirjih sta se ekipi srečali le enkrat, četa 2017 je bil boljši Fenerbahče, v rednem delu sezone pa sta si moštvi razdelili izkupiček. Vsaka je slavila na domačem parketu.

Panathinaikos je v četrtfinalu izločil Maccabi. Foto: Guliverimage

Drugi polfinale je ponovitev lanskega obračuna za naslov, ki so ga Španci dobili z 79:78 in enajstič postali evropski prvaki – po letih 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018, 2023. Real Madrid je redni del sezone končal na prvem mestu, v četrtfinalni seriji pa je s 3:0 odpravil Baskonio. Olympiakos je bil peti, mesto na zaključnem turnirju pa si je zagotovil z zmagama na četrti in peti tekmi četrtfinala proti Barceloni. Ekipi imata dolgo zgodovino obračunov na zaključnih turnirjih – leta 2000 sta odigrali celo prvo tekmo evrolige po ustanovitvi tekmovanja, pogled na statistiko rednega dela pa napoveduje zanimivo in napeto tekmo. V tej sezoni so obe tekmi dobili varovanci trenerja Chusa Matea.

Tekma za tretje mesto bo v nedeljo ob 17. uri, veliki finale pa ob 20.00.

Evroliga, zaključni turnir, polfinale

Petek, 24. maj: