"Sodelovanje Reala Madrida na novem klubskem svetovnem prvenstvu v izvedbi mednarodne nogometne federacije Fife v naslednji sezoni 2024/25 ni bilo nikoli postavljeno pod vprašaj," so pri kraljevem klubu iz Madrida zapisali v izjavi za javnost. Pri klubu zagotavljajo, da so ponosni na petnajsto zvezdico v ligi prvakov. "Klub bo zato sodeloval, kot je bilo načrtovano, v tem uradnem tekmovanju, ki se ga bomo lotili s ponosom in z največjim navdušenjem, da bodo milijoni naših navijačev po vsem svetu začeli sanjati o novem naslovu."

V ločenem sporočilu, objavljenem na družbenem omrežju, je italijanski strateg madridskega Reala popravil svoje prejšnje navedbe: "Možnost igranja na takšnem turnirju je priložnost za nadaljevanje boja za velike trofeje z Realom Madridom." Ancelotti je v pogovoru, objavljenem v ponedeljkovi izdaji italijanskega časnika Il Giornale, namreč presenetil z besedami, da zmagovalci lige prvakov ne bodo igrali na razširjenem klubskem svetovnem prvenstvu prihodnje leto. "Igralci in klubi ne bodo sodelovali na tem turnirju. Posamezna tekma Real Madrida je vredna 20 milijonov evrov, Fifa pa nam želi ta znesek nameniti za celotno prvenstvo. Torej ne. Tako kot mi bodo tudi drugi klubi zavrnili povabilo," je italijanski strateg dejal za italijanski časnik.

V spodnji galeriji in videu se spomnite, kako so nedavno proslavljali v Madridu. Foto: Reuters Razširjeno klubsko SP z 32 ekipami je na sporedu naslednje leto poleti, kar bi še povečalo že tako natrpan koledar za nogometaše. Madridčani so se na SP uvrstili po zmagi v ligi prvakov že leta 2022, letos so lovoriko sicer dvignili še 15. Angleško združenje profesionalnih nogometašev je že pred tem Fifo opozorilo, da bi igralci lahko stavkali.

Združenje svetovnih lig in svetovni sindikat nogometašev FIFPro pa sta prejšnji mesec zagrozila Fifi s pravnimi ukrepi, če SP ne bo prestavljeno. Kot so zapisali v pismu, bi organizacija klubskega SP povzročila "gospodarsko škodo" domačim ligam in potisnila igralce "preko njihovih meja". Fifa sicer od tekmovanja ne odstopa in trdi, da ima "vso pravico" določiti tekmovalni sistem, po katerem se bo tekmovalo.