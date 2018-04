Veselica v Kaunasu: Udrihov Žalgiris ponižal Olympiacos

Evroliga, četrtfinale, tretje in četrte tekme

Žalgiris Bena Udriha je v prepolni Žalgiris Areni (več kot 15 tisoč gledalcev) razbil (80:60) grški Olympiacos in prišel do prve zaključne žoge za uvrstitev na zaključni turnir v Beogradu. Tja se lahko že danes uvrsti Fenerbahče.

Anthony Randolph in Luka Dončić bosta skušala dvakrat v tem tednu preskočiti Panathinaikos in se uvrstiti na F4. Foto: Vid Ponikvar

Litovski prvak je na veličasten način povedel z 2:1 v zmagah. Vodil je praktično celotno srečanje in prišel do prve zaključne žoge. To bodo skušali izkoristiti že v četrtek. Pri Žalgirisu je bil z 18 točkami najboljši Brandon Davies, izkazal pa se je tudi naš Beno Udrih. V slabih 14 minutah je dosegel šest točk (met iz igre: 3/3) in zbral šest asistenc.

Luka Dončić in Anthony Randolph bosta z Realom na delu v sredo. V Madridu bodo Madridčani lovili prvo vodstvo v tej seriji.