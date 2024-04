Maccabiju prva zmaga po preobratu, Realu že po prvi četrtini

Na prvi četrtfinalni tekmi je Panathinaikos ob polčasu vodil s 50:42, v tretji četrtini je klub, v katerem deluje tudi Sani Bečirović, povedel že za 12 točk. Navijači na polnih tribunah so vsak koš pospremili z navdušenjem, čustveno. Vse se je obrnilo v zadnji četrtini, ko so se razigrali košarkarji Maccabija. Zadnjih 10 minut so dobili z 28:17 in tekmo z 91:87. Bonzie Colson je dal za telavivsko ekipo 18 točk, Lorenzo Brown 16, Wade Baldwin 15. Pri Atenčanih je bil najboljši strelec Mathias Lessort z 22 točkami, a je v zadnji četrtini zapravil nekaj akcij.

Sergio Llull Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Precej manj izenačena je bila druga torkova tekma, saj je Real Madrid, vodilna ekipa po rednem delu sezone, proti Baskoni že v prvi četrtini povedla s 26:17 in prednosti ni več izpustila iz rok. Tekma v Madridu se je končala z rezultatom 90:74. Džanan Musa je bil prvi strelec s 16 točkami, večino je dal v prvem polčasu. Sergio Llull, ki je postal rekorder po zadetih trojkah v evroligi, je dosegel osem točk.

V sredo prvi obračun čaka še Monaco in Fenerbahče ter Barcelono in Olympiacos.

Kluba s slovenskima predstavnikoma Alba Berlin z Žigo Samarjem in Crvena zvezda z Mikom Tobeyjem sta izpadla po rednem delu.

Evroliga, četrtfinale, prve tekme

Torek, 23. april:

Sreda, 24. april:

Pari četrtfinala: Real Madrid (1) – Baskonia (8) /0:0/

Barcelona (4) – Olympiacos (5) /0:0/

Panathinaikos (2) – Maccabi Tel Aviv (7) /0:0/

Monaco (3) – Fenerbahče (6) /0:0/ // - izid v zmagah; igrajo na tri zmage

