Dragić ostal brez tekme

Na prošnjo ekip Zenit Sankt Peterburg, Alba Berlin in Asvel Villeurbanne je evroliga prestavila tri tekme petega kroga, ki so bile na sporedu v četrtek in petek ta teden. Razlog pri vseh treh je enak; ekipe zaradi okužb z novim koronavirusom nimajo dovolj zdravih igralcev za tekmovanje.