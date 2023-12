Dvomesten tudi Tobey, Zvezda "v gosteh" premagala Maccabi, Real odpravil Partizan

Za uvod v 16. krog evrolige je Crvena zvezda z Mikom Tobeyjem "gostovala" v dvorani Aleksandra Nikolića in Maccabi iz Tel Aviva premagala z 98:92. Košarkarji vodilnega Reala so vknjižili 15. zmago, s 91:75 so odpravili Partizan. Valencia je končala zmagoviti niz drugega Virtusa Bologne.

V Pionirju je svojo domačo tekmo igral Maccabi Tel Aviv, gostil pa je zares domačo ekipo Crveno zvezde. Zmaga je ostala doma, torej zares doma, v Beogradu. Miloš Teodosić, ki je dal 27 točk, in soigralci so zmagali z 98:92. Rdeče-beli so dali v drugi četrtini 31 točk, tudi v tretji 28 in si še pred zadnjo priigrali lepo prednost. Slovenski reprezentant Mike Tobey je tokrat le dobil nekaj več priložnosti za igro (13 minut) in jo je tudi dobro izkoristil, saj je dal 12 točk (en skok, ena asistenca). To je Zvezdina šele šesta zmaga sezone.

Real Madrid je vse dvome o zmagovalcu odpravil v tretji četrtini, ko je vodil že 76:51. Pri Madridčanih je Džanan Musa dosegel 23 točk, pri četrtem Partizanu pa jih je Bruno Caboclo dosegel 18. Real je pri 15. zmagah in le enem porazu.

V petek bo Barcelona gostovala pri Žalgirisu. Berlinska Alba, pri kateri je Žiga Samar zaradi poškodbe izpustil nekaj zadnjih tekem, se bo pomerila s Fenerbahčejem.

