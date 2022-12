V živo: Evroligaški dvoboj slovenskih reprezentantov

Back in a place he knows well! #EveryGameMatters pic.twitter.com/ZzT4dFS9It

Po slabem začetku sezone je nato Panathinaikos le dosegel štiri zaporedne zmage, zdaj pa se je krivulja spet obrnila navzdol. Tretji poraz v nizu jim je prizadejal Anadolu Efes. Turški klub je že ob polčasu vodil za 16 točk, na koncu pa zmagal z rezultatom 88:69. S 23 točkami in 10 skoki je bil prvi igralec tekme Will Clyburn. Za Efes je to osma zmaga, za PAO pa deveti poraz. Za grški klub je dal Dwayne Bacon 20 točk.

V 15. krogu evrolige odmevna zmaga Partizana, ki je s 73:72 premagal do tega kroga vodilno ekipo Fenerbahče. Turki ostajajo pri desetih zmagah, za srbski klub pa je to šesta zmaga. Slovenski košarkar Gregor Glas ni bil v beograjski ekipi.

Višjeuvrščeno ekipo na lestvici je v četrtek zvečer v 15. krogu evrolige premagal tudi drugi beograjski klub − Crvena zvezda. Z 90:86 je bila boljša od atenskega velikana Olympiacosa. Drugi polčas je dobila za devet točk. Z 22 točkami je bil prvi strelec Zvezde Luca Vildoza. Za Beograjčane je to osma zmaga sezone, za Atenčane pa šesti poraz.

Maccabi je Albo Berlin premagal s 83:70, potem ko je v zadnji četrtini naredil delni izid 18:0. Osma zmaga za izraelski klub.

The 18-0 last quarter run by @MaccabitlvBC to win it against ALBA 🔵🟡



Here are all of the 18 points👀 pic.twitter.com/ajoXx8e3w6