Še deveti zaporedni poraz Albe, izgubil tudi Prepelič

Alba Berlin je evroligaško sezono začela s tremi zmagami, zdaj pa doživela še deveti poraz zapored. In to najvišji v sezoni - s 75:104. A proti najboljši ekipi evrolige, Fenerbahčeju. Turška ekipa je z 10 zmagami in le dvema porazoma na vrhu lestvice. Kar osem košarkarjev Fenerbahčeja je doseglo dvomestno število točk, s 13 sta bila najuspešnejša Carsen Edwards in Marko Gudurić.

Več porazov kot zmag ima tudi Valencia. Sedmega na 12 tekmah je doživela proti Maccabiju (68:84). Klemen Prepelič je igral slabih 18 minut in dal štiri točke ter imel še pet asistenc.

Atenski Panathinaikos je sezono začel zelo slabo, zdaj pa zabeležil četrto zaporedno zmago. Olimpia Milano je sicer sredi tekme vodila že za 15 točk, a so Grki pripravili preobrat. Dramatično tekmo je odločil podaljšek, ki pa je bil povsem enostranski. Panathinaikos ga je dobil z 18:5 in tako tekmo z 90:77.

V petek bo Barcelona Mika Tobeyja gostila Lyon-Villeurbanne, Bayern, ki zaradi osebni razlogov še vedno ne more računati na Žana Marka Šiška, se bo pomeril z Baskonio.

