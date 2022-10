Slab uvod za Prepeliča in Šiška

Na preostalih treh današnjih tekmah je madridski Real v Atenah premagal Panathinaikos z 71:68, Maccabi iz Tel Aviva je bil doma boljši od Žalgirisa s 84:83, milanski Armani pa je v Franciji ukanil Asvel Villeurbanne z 69:62.

Ostala dva slovenska predstavnika bosta na delu v petek. Beograjski Partizan, kjer igra Gregor Glas, bo gostoval pri berlinski Albi, Barcelona, ekipa naturaliziranega Američana Mika Tobeyja.

Naslov brani Anadolu Efes iz Istanbula, ki je bil prvi v zadnjih dveh sezonah. Lovoriko so v moderni dobi košarke oziroma v tem stoletju ubranile le tri ekipe. Poleg Turkov še Olympiacos (2012, 2013) in Maccabi Tel Aviv (2004, 2005). Efes Anadolu, ki ga od 2017 vodi Halil Ergin Ataman, se bo letos potegoval za izenačitev dosežka splitske Jugoplastike, ki je bila trikrat zapored prvak od 1989 do 1991. Zgolj še ASK Riga je bila v prvih treh sezonah (1958–1960) evropskega klubskega tekmovanja trikrat prvak v nizu.

Dvaindvajset klubov ima v svojih vitrinah pokal za najboljšega v Evropi. Rekorder z desetimi naslovi je Real Madrid, osem jih ima CSKA Moskva, po šest Maccabi Tel Aviv in Panathinaikos, pet italijanski Varese, po tri pa še Olympiacos in Olimpia Milano.

Šiško je bil v prvem krogu z Bayernom prekratek. Foto: Guliverimage

Nova pravila

Evroliga je uvedla nekaj novih pravil, ki bodo veljale tako za najelitnejše evropsko klubsko tekmovanje kot za EuroCup, v katerem bo od naslednjega tedna dalje sodelovala Cedevita Olimpija.

Osebna napaka v zadnjih dveh minutah tekme ali podaljšku, preden je žoga v igri, bo kaznovana z enim prostim metom ter posestjo žoge. Trenerji lahko odslej zahtevajo tako imenovani challenge oziroma preverjanje sodniške odločitve na videoposnetku za 16 različnih položajev. Ob tem pa niso več omejeni na zgolj zadnjo četrtino ali zadnje minute, še naprej pa bodo omejeni na eno zahtevo za preverjanje na tekmo.

Trenerji bodo lahko po novem v zadnjih dveh minutah tekme po minuti odmora sami odločali, od kod bo njegova ekipa poslala žogo v igro, sodniki pa bodo imeli pravico v katerem koli trenutku prekiniti tekmo in prek videoposnetka pogledati nešportne prekrške ali nešportno vedenje udeležencev na parketu ali klopeh.