Zadnje dejanje ob (pre)hitrem slovesu

Pred košarkarji Cedevite Olimpije je še zadnje dejanje te evropske sezone. Ljubljanski kolektiv namreč danes ob 20.45 čaka obračun 18. kroga EuroCupa, Zmaji pa bodo poskušali na domačem parketu v Stožicah končati niz štirih zaporednih porazov v evropskem pokalu in se hkrati vrniti na zmagovalne tirnice po nedeljskem neuspehu na dramatični tekmi 23. kroga rednega dela lige ABA z vodilnim Partizanom (73:76). V zasedbi slovenskih prvakov se tako kot vso sezono tudi zdaj spopadajo z zdravstvenimi težavami. Že na nedeljski tekmi sta zaradi tega manjkala Alen Omić in Mirko Mulalić, dlje časa pa je odsoten Amar Alibegović. Z zdravstvenimi težavami sta se v torek borila tudi Rok Radović in Marko Jeremić, odločitev o njunem nastopu pa bo padla pred srečanjem.

Cedevita Olimpija in JL Bourg se bosta pomerila še šestič v zadnjih treh sezonah evropskega pokala, izkupiček zmag in porazov pa se po petih odigranih tekmah nagiba na stran ljubljanskega kolektiva, ki je zmagal štirikrat, nazadnje konec decembra, ko je semafor v mestecu Bourg-en-Bresse po 40 minutah boja kazal 91:90 za zeleno-oranžne.

Miro Alilović Foto: KK Cedevita Olimpija/Igor Jagić

Alilović: Do zadnjega trenutka ne bomo vedeli, kateri igralci bodo stopili na parket

"JL Bourg krasi hitra igra, francoska ekipa je zelo nevarna v protinapadih. Na položajih krila, krilnega centra in centra imajo izjemne atlete, zato bomo morali biti osredotočeni na zapiranje in nadzorovanje skoka, kar bo izjemno pomembno na tej tekmi. Naši tekmeci premorejo veliko individualnih odlik. So izjemni atleti, zelo prodorni, zato bo odločala naša igra v obrambi, pomembna bosta tudi skok in individualna odgovornost pri igri v obrambi eden na enega. Pri igri 'pick'n'roll' bomo morali biti pozorni na Axela Juliena in njegovi kreaciji za soigralce," je pred srečanjem napovedal strateg Cedevite Olimpije Miro Alilović.

"V napadu bomo poskušali igrati čim hitreje, da lahko tako dosegamo čim več lahkih košev. Hkrati bomo morali biti potrpežljivi in pametni. Ob tej priložnosti želim čestitati vsem ekipam, ki so se prebile v končnico, obenem pa jim želim vso srečo v izločilnih bojih. Sredina tekma je za nas zadnja v Evropskem pokalu v tej sezoni. Do zadnjega trenutka ne bomo vedeli, kateri igralci bodo stopili na parket, kljub temu pa bomo dali vse od sebe in poskušali pred domačimi navijači doseči zmago," je še dejal Alilović.

