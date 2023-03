Cedevita Olimpija bo poskušala prekiniti niz porazov v evropskem pokalu in poravnati račune z Brescio Alekseja Nikolića s prvega medsebojnega obračuna v sezoni. Brescia je po 16 odigranih tekmah v rednem delu sezone pri izkupičku sedmih zmag in devetih porazov. V skupini A italijanski kolektiv trenutno zaseda sedmo mesto, mesto v končnici pa si je že zagotovil

V Brescio je ekipa odpotovala brez Eda Murića in Amarja Alibegovića. Kapetan Cedevite Olimpije bo tekmo zaradi bolečin v kolku preventivno izpustil, manjkal pa je že na zadnjih dveh obračunih z Ulmom in Cibono. Alibegović bo zaradi poškodbe palca desne noge s parketa odsoten še vsaj tri tedne.

Eda Murića zaradi težav s poškodbo ne bo v ljubljanski zasedbi. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Brescia je zelo izkušena ekipa, v kateri so vloge med igralci natančno razdeljene. O kakovosti moštva priča dejstvo, da je Brescia osvojila naslov italijanskega pokalnega prvaka, za kar našim tekmecem čestitam, ker je to velik uspeh. V Brescio se odpravljamo s svojimi cilji. V napadu in obrambi želimo popraviti detajle in s tem dvigniti kakovost svoje igre. Hkrati želimo tekmo izkoristiti za dvig forme nekaterih igralcev. V tem pogledu imamo še veliko rezerve. Od fantov zahtevam, da igramo z energijo, se ne predamo, se borimo do konca in držimo načrta za tekmo," je pred odhodom v Italijo povedal trener Cedevite Olimpije Miro Alilović.

Na prvem medsebojnem obračunu v sezoni s Cedevito Olimpijo so Italijani v Stožicah slavili tesno zmago z rezultatom 83:80. Zmaji so takrat v zadnjih minutah srečanja zapravili sedem točk naskoka (79:72). "Dobro smo trenirali, strokovni štab pa nas je dobro pripravil na tekmo z Brescio. Na gostovanje se odpravljamo vsi, razen Eda, ki je poškodovan, in čakamo, da se nam znova pridruži. Preostali smo zdravi, zato se bomo borili, da dosežemo zmago, s katero bi si dvignili samozavest pred odločilnimi boji sezone v regionalni ligi," je pred gostovanje v Brescii povedal najkoristnejši igralec 22. tedna sezone v ligi ABA. "V karieri imaš cilje. Nagrada mi pomeni veliko za dvig samozavesti. Trdo delo se obrestuje. Zahvaljujem se strokovnemu štabu, ki mi zaupa, in še naprej bom trdo delal in se boril za ekipo."

