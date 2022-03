Cedevita Olimpija na zahtevnem gostovanju v Italiji

Ljubljanski košarkarji bodo skušali v Bologni zabeležiti svojo peto zaporedno zmago v EuroCupu. Zadnji poraz v evropskem pokalu so Ljubljančani doživeli 26. januarja, ko so gostovali pri JL Bourgu, za tem pa so na zadnjih štirih tekmah premagali Bursaspor, Ulm, ter v zadnjem tednu še Budućnost in Promitheas v razmaku 48 ur.

Že tako močni Virtus se je v luči nemirnega obdobja v Ukrajini in Rusiji okrepil z Danielom Hackettom in Tornikeom Shengelio. Oba sta se v Bologno preselila iz moskovskega CSKA-ja.