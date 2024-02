Udarec za slovenski tabor

Slovenski košarkarji bodo danes in v nedeljo v Kopru odigrali prvi dve tekmi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2025. Danes ob 18.00 bo v Bonifiki najprej gostovala Ukrajina, nastopili pa bodo brez Alekseja Nikolića, ki ima zdravstvene težave. Oba dvoboja sta z varnostnega vidika označena kot tvegana, zato organizatorji obiskovalce pozivajo, naj pravočasno pridejo v Bonifiko in upoštevajo navodila varnostnih organov in policije.

Za košarkarje Slovenije bosta uvodni kvalifikacijski tekmi v dvorani Bonifika zelo pomembni: z dvema zmagama bi naredili velik korak k uvrstitvi na EuroBasket, ki bo prihodnje leto na Cipru, Poljskem, Finskem in v Latviji. V naši kvalifikacijski skupini je še Portugalska, na EP pa se bodo uvrstile prve tri ekipe v skupini.

Izbranci selektorja Aleksandra Sekulića so se na slovenski obali zbrali v nedeljo. V primerjavi z lanskim svetovnim prvenstvom v Aziji manjkajo Luka Dončić, Zoran Dragić in Gregor Glas, kapetanski trak pa bo nosil Klemen Prepelič.

Kapetan bo Klemen Prepelič. Foto: FIBA

Kako na EuroBasket 2025?

Na evropsko prvenstvo bo napredovalo 24 od 32 sodelujočih reprezentanc oziroma po tri najboljše v posamezni skupini, razen iz skupin, kjer bodo igrale gostiteljice prvenstva Latvija, Ciper, Finska in Poljska, ki so na prvenstvo neposredno že uvrščene. V teh skupinah (skupine C, E, G in H) si bosta poleg gostiteljic napredovanje zagotovili še dve najvišje uvrščeni reprezentanci. Poleg uvodnih februarskih tekem bodo kvalifikacije še v dveh kvalifikacijskih ciklih. V drugem se bo Slovenija dvakrat pomerila s Portugalsko, in sicer v gosteh 22. novembra ter doma 25. novembra 2024. V zadnjem kvalifikacijskem ciklu pa bo slovenska izbrana vrsta dvakrat gostovala. 20. februarja 2025 se bo pomeril z Ukrajino in 23. februarja z Izraelom.

42. izvedba EuroBasketa bo na sporedu med 27. avgustom in 14. septembrom 2025. Skupinski del bodo gostili Ciper (Limassol), Poljska (Katovice), Finska (Tampere) in Latvija (Riga), kjer se bo odvil tudi sklepni del prvenstva.

Poseben varnostni režim "V dvorano je zaradi varnostnih razlogov, poleg nevarnih predmetov, tekočin in večjih torb, prepovedan vnos določenih predmetov. Prav tako velja prepoved vnosa zastav tujih držav in transparentov z žaljivo vsebino," je v sporočilu za javnost zapisala Košarkarska zveza Slovenije. "Na vstopnih točkah bodo varnostniki pregledovali obiskovalce in preverjali spoštovanje prepovedi. Varnostniki imajo pravico prepovedani predmet odvzeti oziroma osebi, ki ga ne želi oddati, prepovedati vstop v dvorano. Če oseba vnese prepovedani predmet v dvorano, imajo varnostniki pravico predmet odvzeti in to osebo odstraniti iz dvorane," so še navedli organizatorji.

Kvalifikacije za EuroBasket 2025, 1. krog

Četrtek, 22. februar:

Petek, 23. februar:

Lestvice: