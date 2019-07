Francozinje četrtič zapored v finalu eurobasketa

Košarkarice Francije so prve finalistke evropskega prvenstva v Beogradu. V polfinalu so premagale Veliko Britanijo s 63:56, v nedeljo ob 20.30 pa se bodo za zlato medaljo pomerile z zmagovalkami dvoboja med Španijo in Srbijo.

Za Francozinje je to že četrta zaporedna uvrstitev v finale evropskih prvenstev oziroma oziroma peta na zadnjih šestih eurobasketih. Zmagale so le 2009 v Latviji, medtem ko so zadnje tri EP zapustile sklonjenih glav. Na Češkem 2017 in domačem prvenstvu 2013 so jih premagale Španke, 2015 na Madžarskem pa Srbkinje.

Pred polfinaloma sta bili v Beogradu odigrani tekmi za uvrstitev v kvalifikacije za olimpijske igre 2020. Pomerile so se poraženke četrtfinalov. Belgija, ki je v kvalifikacijah za četrtfinale premagala Slovenijo, je bila boljša od Madžarske (72:56), Švedska pa je ugnala Rusijo (57:52).

EuroBasket 2019, zaključni boji:

Preberite še: