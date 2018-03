Erjavcu še en mandat predsednika Košarkarske zveze Slovenije

Matej Erjavec ostaja na čelu Košarkarske zveze Slovenije @kzs_si pic.twitter.com/UNYqwolCup — Košarkarska zveza SI (@kzs_si) March 15, 2018

Erjavčevi ključni cilji so uvrščanje članskih reprezentanc na največja tekmovanja ter krepitev in popularizacija klubske košarke v Sloveniji.

"Slovenski klubi morajo vzgajati mlade igralce in imeti čim močnejše državno prvenstvo"

"Članom Košarkarske zveze Slovenije se zahvaljujem za zaupanje in podporo, čeprav vem, da naslednje obdobje za nas ne bo lahko. Poskušali bomo še bolj prisluhniti klubom in jim pomagati ter dvigniti raven klubske košarke v Sloveniji. To verjetno pomeni tudi kakšne spremembe v posameznih ligaških tekmovalnih sistemih, če bo konsenz zanje. Košarkarsko dogajanje v najbolj ambicioznih sredinah, kot so na primer trenutno Ljubljana in Koper pri moških ter Celje pri ženskah, pa tudi še kje drugje, vzbuja upanje, da bodo naši klubi kmalu regionalno in mednarodno še bolj konkurenčni. Slovenski klubi morajo vzgajati mlade igralce in imeti čim močnejše državno prvenstvo, hkrati pa moramo imeti tudi vsaj nekaj klubov, ki so sposobni tekmovati v evropskih tekmovanjih. KZS bo to podpiral po najboljših močeh. Zato si tudi želim, da bi zvezam in vodstvu regionalne lige uspelo doseči kompromis in uskladiti koledar ter ključna pravila. Na reprezentančnem področju pa si želim predvsem dogovora med Fibo in Ulebom, ki bo omogočil, da branimo osvojene položaje in naskakujemo nove zmage z vsemi najboljšimi košarkarji," je povedal Erjavec.

Ohranil vodstveno strukturo, zamenjal člane nadzornega odbora

Erjavec je ohranil vodstveno strukturo zveze, kar pomeni, da bo generalni sekretar še naprej Rašo Nesterović, njegov namestnik Aleš Križnar, podpredsednika Gregor Griljc in Igo Gruden, povsem pa je zamenjal člane nadzornega odbora KZS. To so po novem Primož Pusar, Jernej Smisl, Tomo Tiringer, Valter Bogataj in Borut Jereb. Novi člani častnega razsodišča KZS pa so Uroš Jakopič, Jože Ulčar in Barbara Konečnik.

Matej Erjavec, sicer nekdanji košarkar Janč, Parkljev in Slovana, danes pa univerzitetni diplomirani pravnik, ki že od leta 2003 vodi svojo odvetniško pisarno, je deseti predsednik KZS. V samostojni Sloveniji so bili to pred njim Roman Volčič, Dušan Šešok, Mirjan Bevc in Marko Sok, pred tem pa še Miloš Mitič, Miran Potrč, Peter Breznik, Stane Dolanc in Tine Benedičič.