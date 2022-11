Slovenke gostujejo na Poljskem

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca bo danes ob 17.30 v Gnieznu igrala proti Poljski v sklopu drugega cikla kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki ga bosta prihodnje leto med 15. in 25. junijem gostila Slovenija in Izrael.

Na lestvici slovenske skupine D ima po prvem kvalifikacijskem ciklu Turčija dve zmagi, Poljska in Slovenija sta zabeležili zmago in poraz, Albanija pa dva poraza. Slovenske košarkarice so lanskega novembra na domačem parketu utrpele poraz proti Turčiji z 62:78, na gostovanju v Albaniji pa so zmagale z visokih 127:28.

Na evropskem prvenstvu v Ljubljani in Izraelu bo nastopilo 16 reprezentanc. Poleg Slovenije in Izraela, ki sta kot gostiteljici na EP neposredno že uvrščeni, se bo na prvenstvo uvrstilo vseh deset zmagovalk kvalifikacijskih skupin ter najboljše štiri drugouvrščene reprezentance.

Iz kvote drugouvrščenih reprezentanc sta izvzeti reprezentanci iz skupin F in I. V primeru, da bosta med štirinajstimi potniki na evropsko prvenstvo tudi Slovenija in Izrael, si bo napredovanje priigrala še peta oziroma šesta drugouvrščena reprezentanca

Slovenske košarkarice bodo na Poljskem preživele le dan in pol. Že v petkovih zgodnjih jutranjih urah se bodo namreč iz Gniezna prek Varšave in Istanbula odpravile v Mersin, kjer se bodo v nedeljo pomerile še s Turčijo.