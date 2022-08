Durnik spet v Rogaški Slatini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski košarkarski prvoligaš Rogaška je po Ivanu Miličeviću in Patriku Tabaku pripeljal še enega starega znanca. Po novem bo za zasedbo iz Rogaške Slatine spet igral Urban Durnik, je ekipa zapisala na svoji spletni strani.

Petindvajsetletni in 204 centimetre visoki center je za Rogaško igral že v sezoni 2019/20, potem pa je oblekel še dres Koper Primorske, Ilirije in v prejšnji sezoni sarajevskih Sparsov, za katere je v ligi Aba 2 v povprečju dosegal 9,6 točke, 3,5 skoka in asistenco na tekmo.

