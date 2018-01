Rogaška do zmage, Krka izgubila v Mosterju

Druga liga ABA, 14. Krog

V 14. krogu druge lige ABA so košarkarji novomeške Krke v sredo z 78:82 izgubili v Mostarju, medtem ko je Rogaška doma z 80:64 premagala Bosno Royal. Primorsko čaka domača tekma s Tivatom.

Košarkarji Krke so po napeti tekmi v Mostarju izgubili. Foto: Liga ABA

2. liga ABA, 14. krog

Torek

Zrinjski Mostar : Krka 82:78

Ljujić 15, Brummit in Sokolović 13; Dimec 15, Đapa 13



Rogaška : Bosna Rojal 80:64

Davis in Pajić 17; Šturanović 15, Knežević in Rešidović 11



Sreda

18.00, Vršac – Ohrid

20.00, Dynamic – Split

18.00, Lovčen Cetinje - Borac



Nedelja

20.00, Sixt Primorska - Tivat