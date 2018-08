Dončiću milijonska nagrada

Vodstvo španskega velikana Real Madrid bo nagradilo nogometaše in košarkarje, ki so v pretekli sezoni osvojili številne lovorike. Vsem skupaj bo razdelilo 70 milijonov evrov bonusa.

Za sloviti Real Madrid je bila sezona 2017/18 nadvse uspešna. Kar šest pokalov so dvignili visoko v zrak, od tega nogometaši štiri, košarkarji pa dva.

Ronaldo in druščina so v pretekli sezoni najprej osvojili Uefin superpokal in španski superpokal. Decembra so nato tekmeci padali na klubskem svetovnem prvenstvu, osrednja nagrada pa je sledila v maju, ko je kraljevi klub v velikem finalu lige prvakov premagal Liverpool.

Vodstvo kluba na čelu s predsednikom Florentinom Perezom bo nogometašem, ki so bili del zmagovite zasedbe, razdelilo 55 milijonov evrov bonusa.

Preostalih 15 milijonov evrov nagrade bo šlo h košarkarjem. Ti so pokorili vse tekmece v domačem španskem prvenstvu, največja zmaga pa je bila v Evroligi. In pri obeh lovorikah je imel ogromno vlogo slovenski košarkar Luka Dončić, ki je bil med drugim tudi najkoristnejši košarkar v Evropi (MVP). Vsak košarkar bo tako prejel približno milijon neobdavčenih evrov nagrade.