Dončić zavpil od bolečine, spet vlada negotovost

Steber igre pri Dallas Mavericks Luka Dončić je bil del ekipnega treninga v Los Angelesu, kjer se moštvo pripravlja na drugi obračun proti Los Angeles Clippers – v nedeljo so bili zadnji boljši s 97:91 –, vendar ga je končal v očitnih bolečinah, poudarja novinarka The Dallas Morning news Callie Caplan.

Vse je bilo videti v najlepšem redu, dokler Luka ni zavpil od bolečine in se usedel na tribuno ter prijel za levo koleno. Do njega sta nemudoma stopila Casey Smith in Boban Marjanović, kaj hitro pa je imel na kolenu tudi vrečko ledu.

A few mins after this video, Luka slammed the bleachers, shouted in pain.



Didn’t see what happen bc reporters were talking to Jason Kidd, but Luka left practice with ice bandaged around his left knee.



Just as this happened, Kidd said Luka is “questionable” tomorrow.