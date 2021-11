V vrstah Dallas Mavericks so se želeli vrniti na zmagovite tirnice, a so na domačih tleh od Cleveland Cavaliers prejeli močan udarec. Zavedajo se, da so v rahli krizi in hkrati tudi, kaj morajo narediti, da bodo iz nje prišli.

Ko je Dallas po treh trojkah Luke Dončića vodil z 19:14, je vse kazalo na lep večer za Dallas Mavericks. Na koncu pa se je ta sprevrgel v pravo nočno moro. Košarkarji Cleveland Cavaliers so se dobesedno poigrali s tekmecem, vodili že za 31 točk, na koncu pa se veselili prepričljive zmage s 114:96.

Dallas je tako izgubil drugo zaporedno domačo tekmo, hkrati pa je bil to peti poraz na zadnjih šestih tekmah. Videti je, da napetost narašča. "Na vseh nas je," je bil zaskrbljen Luka Dončić, ki je s 25 točkami, desetimi skoki in desetimi asistencami dosegel trojnega dvojčka. "Držati moramo skupaj. Veliko odprtih metov smo imeli. Držati moramo skupaj," se je ponovil.

Dallasov met iz igre je bil le 44-odstoten, zadeli so samo 12 od 39 trojk. In če k temu dodamo podatek, da je Dončić dosegel kar sedem trojk, je jasno, kako nenatančni so bili preostali igralci Dallasa: "To je tisto, kar naredijo prave ekipe. Držijo skupaj v težkih časih. Lahko je ostati skupaj, ko gre vse dobro. Ko pridejo težki trenutki, takrat moraš ostati povezan."

"Verjeti moramo še naprej"

Odstotek meta iz igre je bil sicer do trenutka, ko sta oba trenerja na parket poslala rezerviste in smo spremljali le še tekmo brez prave obrambe, bistveno slabši. Bil je vsega 37-odstoten, ključno pa je, da so imeli domači košarkarji veliko težav pri odprtih metih. Velikokrat se je zgodilo, da je Dončić izigral obrambo Clevelanda, poslal žogo do prostega košarkarja, ki pa ni unovčil dobrega izhodišča. Ob pravem strelskem dnevu bi lahko slovenski zvezdnik vpisal tudi okoli dvajset asistenc.

Jason Kidd bo moral poiskati rešitev, kako priti iz rezultatske krize. Foto: Guliverimage

"Verjeti moramo še naprej. Luki ne bi bilo treba podajati drugim, ker nihče ni zadeval, a je s podajami dal vedeti soigralcem, da jim zaupa. Še naprej mora verjeti in izbrati pravo napadalno akcijo. Vknjižil je trojnega dvojčka, kar je neverjeten dosežek ob podatku, da košarkarji niso mogli zadeti koša," je po tekmi razlagal glavni trener Jason Kidd.

Ni le napad tisti, ki peša v tem trenutku. V obrambi ni pravega ekipnega duha in tekmecem puščajo vse preveč prostora, kar je bilo očitno tudi proti Cavs.

"Pogovoriti se moramo in biti pošteni drug do drugega"

"V takšnih trenutkih se ne smeš smiliti samemu sebi. Še naprej moraš delati. Nihče ni rekel, da bo lahko zadevati mete. Dobrodošlo je, da prihajamo do odprtih metov. Zdaj žoge sicer ne gredo notri. Prav tako se ne boš nobenemu smilil, če pešaš v napadu ali obrambi. Ker smo grešili v napadu, se nismo dobro odzvali v obrambi in puščali tekmecu protinapade. To je pravi test karakterja. Preizkuša te na psihični in fizični ravni, ob tem pa ne smeš kazati s prstom na nobenega. Skupaj smo v tem. Pogovoriti se moramo, biti pošteni drug do drugega in še naprej trdo delati," je jasen Kidd.

Kristaps Porzingis si je ponoči poškodoval gleženj. Foto: Reuters

Priložnost, da se dvignejo, bodo imeli Dončić in druščina v noči na četrtek na gostovanju pri neprepričljivih New Orleans Pelicans, ki so ponoči sicer premagali LA Clippers.

Na tej tekmi bo v zraku negotovost, ali bo lahko zaigral Kristaps Porzingis, ki si je proti Clevelandu zvil gleženj, potem ko je stopil na nogo soigralcu Maxiju Kleberju.