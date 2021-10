Domžalčani ugnali Sarajevčane

Košarkarji Helios Suns so v 2. krogu lige Aba 2 zabeležili prvo sezonsko zmago v tem tekmovanju. Na Zlatiboru so s 83:77 (19:27, 42:41, 59:62) premagali sarajevski Spars.

Potem ko so Domžalčani že po treh minutah zaostajali za deset točk, so v nadaljevanju ujeli ritem in se enakovredno kosali s tekmeci, do odločilne prednosti pa so prišli v zadnjih minutah. Še štiri minute in 45 sekund pred koncem je bil izid izenačen, po izidu 70:70 pa so Slovenci zadeli šest prostih metov, nato pa je bil Blaž Mahkovic natančen še pri metu za tri točke.

Prednosti devetih točk do konca niso zapravili, čeprav so se Sarajevčani 46 sekund pred koncem približali na dve točki zaostanka. Zmago sta potrdila Carlbe Ervin, ki je natančno izvedel dva prosta meta, in Leon Šantelj.

Najučinkovitejši v domžalski vrsti je bil Mahkovic, dosegel je 23 točk, Šantelj jih je prispeval 16.

Rogaška nad Skopje

Zvečer (21.00) bo svojo prvo zmago lovila tudi Rogaška, njen tekmec bo MZT Skopje Aerodrom.