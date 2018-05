Domov se želijo vrniti le na trening

V taboru Petrola Olimpije in Sixta Primorske so odločeni, da polfinalno serijo proti Rogaški oziroma Krki končajo že danes in se nato v miru pripravijo na veliki finale. A imajo v tekmečevih taborih drugačne načrte.

Pri Olimpiji so prepričani, da bodo danes polfinalno serijo končali. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na prvih dveh polfinalnih obračunih, ki se igrajo na dve dobljeni tekmi, sta bili Olimpija in Primorska suvereni. Košarkarji Rogaške in Krke niso mogli razviti svoje igre proti kakovostnima zasedbama.

A se tako na Štajerskem kakor tudi na Dolenjskem ne predajajo. Danes imajo na obeh koncih Slovenije priložnost, da izsilijo odločilno tretjo polfinalno tekmo, ki bo nato spet na nasprotnikovem terenu.

Bodo pa igrali z branilci

"Na drugi tekmi želimo izboljšati slabe stvari s prvega polfinalnega srečanja. Olimpiji ne smemo dovoliti dominacije v skoku, hkrati pa moramo v napadu igrati bolj dinamično. Na svoji strani imamo domačo dvorano. Ne glede na stanje v ekipi verjamem v presenečenje. Še vedno imamo sedem zdravih igralcev, pet zunanjih. Igrali bomo z branilci in skušali pripraviti presenečenje," je kljub nevšečnostim optimističen trener Rogaška Damjan Novaković.

Košarkarji Rogaške pred domačimi navijači upajo na presenečenje. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Da bodo danes naredili konec tej polfinalni seriji, pa so prepričani košarkarji pri Olimpiji, ki se želijo domov vrniti le še na trening za veliki finale. "Zavedamo se, da v Rogaški ni lahko igrati. Vemo, da imajo verjetno najboljše občinstvo v ligi, in gostovanje je zaradi tega težje. S tem se ne obremenjujemo. Igrati moramo svojo igro. Če jo bomo, bomo zmagali. Razmišljamo o vsaki naslednji tekmi, da čim prej končamo to serijo," pravi Gregor Hrovat.

"Zdaj se morajo pri Rogaški ukvarjati z notranjim pritiskom, ker so prvo tekmo izgubili. Kakšnih drastičnih sprememb ali presenečenj z njihove strani ne more biti. Če bomo zbrani, nas stvari ne morejo presenetiti, da bi se tekma zasukala v drugo stran," pravi prvi mož stroke pri zmajih Zoran Martić.

"Preprosto moramo tekmo dobiti"

Tako kot pri Rogaški si tudi v Novem mestu želijo preskočiti tekmeca in izsiliti odločilno tretjo tekmo, ki bi bila nato v Kopru.

Košarkarji Krke želijo izsiliti odločilno tretjo tekmo. Foto: ABA/Ivica Veselinov

"Pred drugo polfinalno tekmo ni treba veliko razglabljati. Preprosto jo moramo dobiti, če hočemo priti do odločilne tretje tekme. Glede na tekmo v Kopru bomo morali biti veliko bolj čvrsti in agresivni v obrambi, bolje onemogočati nasprotnikove glavne strelce, v napadu pa odigrati veliko bolj pametno. Upam, da nam bo v naših prizadevanjih pomagalo tudi čim več naših zvestih navijačev," so besede trenerja Krke Simona Petrova.

Njegov trenerski kolega na klopi Sixta Primorske Jurica Golemac pa pred drugim obračunom razmišlja: "Druga tekma polfinalnega niza v Novem mestu prav zagotovo ne bo lahka. Pričakujemo agresivno in zelo motivirano ekipo novomeške Krke. Mi moramo ostati zbrani, osredotočeni in odgovoriti na njihovo fizično igro."