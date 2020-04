"Trenutni dnevi zagotovo niso lahki. Ob tem, da mora večina ljudi ostajati notri, je zunaj kar precej takih, ki morajo v času epidemije koronavirusa še vedno vsakodnevno na delo. Še več, kapo dol tistim, ki so zaradi skrbi za druge še v toliko večji izpostavljenosti. Zdravstveni delavci, dostavljavci, prodajalke, policija, pa še bi lahko naštevali. Zato se zavedamo, da je našim fantom doma čisto v redu. A če pogledamo malo bolj iz perspektive 13-, 14-letnih košarkarjev, bomo lahko razumeli tudi njihovo trenutno razpoloženje," pravijo pri Helios Suns.

Svojim mladim košarkarjem so tako dali posebno nalogo, ki je ob običajnem poteku dogodkov ne dobijo. Pisati so morali o svojem počutju, povezanem s šolanjem na daljavo, odpovedi košarkarske sezone, prepovedi treningov … Na zahtevo so se odzvali različno – nekateri so se naloge lotili resno, drugim je bila odveč. Jasno pa je, da otroška domišljija ne pozna meja, kar lahko vidite v spodnjih zapisih.

Preberite si, kaj so napisali nekateri od njih

"Ko sem videl, da moramo še za klub napisat spis, se mi res ni dalo in sem bil malo jezen, ker dobivam že tako ali tako delo za šolo. Ampak zdajle sem se potrudil toliko, kot sem se lahko."

"Korona nas je vse zaprla v hiše. Zaprla je vrtce, šole, izpraznila igrišča in ceste ter naredila nekaj najhujšega – končala sezono. Vse okoli mene je tako tiho, ne slišim več hrupa, samo včasih mimo moje hiše kakšen avto. Normalno življenje je prekinjeno, svet je obstal pred korono."

"Ko sem izvedel, da ne bo šole, sem bil zelo vesel. Teh nekaj dni je bilo super, ker nisem imel zadolžitev in sem mislil, da to ni nič resnega. Potem so se pa stvari poslabšale in takrat sem izvedel, da ne bom imel več treningov in tekmovanj do konca sezone, saj je KZS zaprla ligo. Takrat sem se zavedal, kako resna je situacija s korono. Nekaj časa sem hodil na igrišče sam, vendar so sčasoma zaprli vsa igrišča in potem nisem imel več kaj delati."

"Vsakih pet minut eden od nas nekaj vpraša mamo, ki postaja vedno bolj živčna. Oče je zunaj na dvorišču, pripravlja trening za mene in brata. Veselo gledam koš in komaj čakam trening, naenkrat pa me mama prekine: 'A boš ti končal to nalogo ali boš gledal v ta koš?' Takoj sem odgovoril: 'Veš, da bom.' In se lotil dela."

"Tisti dan (ko so zaprli vsa igrišča, op. p.) sem bil zelo žalosten, saj so mi v bistvu vse stvari, ki sem jih res rad počel, vzeli skoraj čez noč. Bil sem čisto brez motivacije za kakršenkoli trening. Ves dan sem razmišljal, zakaj se je moralo to zgoditi prav zdaj, ko so se šele začele tiste prave tekme."

"Takoj sem hotel igrati, ampak nisem smel, ker mi je trener govoril, da naj raje delam vaje na strani in da se počasi priključujem ekipi na treningih. Dva meseca pozneje sem lahko igral 1 na 1 in 2 na 2, kar je bil zelo čuden in dober občutek, ko zaigraš po toliko časa. Ko sem igral na treningih in delal vse, se je pojavil virus in tako smo zdaj doma za PS4."

"Tudi brez treningov moramo ostati v dobri, če ne celo boljši kondicijski in fizični formi. Četudi smo v karanteni, obstaja veliko načinov, s katerimi lahko narediš nekaj res dobrega zase, pa tudi brez naprav obstaja veliko vaj. Jaz upoštevam nasvete in ostajam doma, kjer delam vaje za moč s kettlebellom, utežmi, elastiko, kolebnico ter drugimi orodji, pa tudi brez njih."