Dobili so drugo priložnost: Ne želimo znova trepetati

Kljub številnim ugibanjem in drugačnim napovedim se bo danes vendarle zavrtelo kolesje nove sezone lige ABA. Na parket bodo v jadranski ligi prvič v novi sezoni v nedeljo stopili tudi košarkarji Krke, ki jih za uvod čaka gostovanje pri ljubljanski Olimpiji. Sezono bodo Novomeščani tako začeli tam, kjer so jo lani po prekinitvi zaradi koronavirusa nenadejano predčasno končali. Dolenjci so namreč do zadnjega trepetali pred izpadom v drugoligaško konkurenco, nato pa je bila sezona zaradi epidemije pred zadnjim krogom prekinjena. Krkaši, ki so bili pred zadnjim dejanjem lanske sezone na repu lestvice, si letos želijo drugačne slike.

V Krkinem taboru imajo nekaj težav s poškodbami. Foto: Urban Meglič/Sportida

"Imeli smo kar dolge priprave, tako da smo že pred tem prišli nazaj v ritem. Vsi smo komaj čakali ta začetek sezone, tudi v regionalni ligi. Imeli smo res dolg premor, sam v karieri še nikoli nisem bil tako dolgo brez košarke. Zdaj po teh nekaj odigranih tekmah pa smo se že vrnili v nek ustaljen ritem dela," pripoveduje kapetan Krke Luka Lapornik.

"Še vedno nismo povsem uigrani in v polni pripravljenosti. Velik del priprav sta nam manjkala Škifić in Milovanović, ki se zdaj počasi vračata po poškodbah in se bomo morali temu prilagoditi ter se na novo uigrati. Šli bomo iz tekme v tekmo, poskušali bomo popraviti napake, ki jih delamo, da jih bo vse manj, in zagotovo je naš cilj, da na koncu ne bomo trepetali za obstanek in da bomo že prej mirni. Želimo si poseči proti sredini lestvice," je o napovedih pred začetkom regionalnega boja povedal 195 centimetrov visoki branilec.

Oslabljeni nad Olimpijo

Trener Vladimir Anzulović v nedeljo verjetno ne bo mogel računati na dva visoka igralca. Foto: Urban Meglič/Sportida Tako kot na superpokalni tekmi, bodo tako v dolenjskem taboru tudi v nedeljo najverjetneje pogrešali poškodovana Jureta Škifića in Milana Milovanovića. "Na superpokalu smo pogrešali tri igralce, ki bi sicer verjetno tekmo začeli v prvi postavi, kar nam je še nekoliko otežilo položaj. Hkrati je šlo za dva igralca pod košem, kar nam je povzročilo še nekaj dodatnih preglavic. Mislim, da imamo v igri še veliko rezerv, da lahko še močno napredujemo. Čaka nas še veliko dela, da bomo na tisti stopnji, kjer si želimo biti," je prepričan 31-letni Lapornik, ki je nestrpno čakal vrnitev na parket.

Sezona polna vprašajev

Sezona 2020/21 zna poleg rezultatskih presenečenj postreči tudi z nekaterimi drugimi spremembami. Zaradi slabe epidemiološke slike in številnih vprašajev, ki jih prinaša gostovanje v državah z velikim številom okuženih, bo nova sezona zagotovo svojevrstna in posebna. Krko prvo gostovanje zunaj Slovenije čaka 19. oktobra, ko bo na delu pri Zadru, še pred tem pa bo v Novem mestu gostovala srbska Igokea.

V nedeljo jih čaka obračun z Olimpijo. Foto: Urban Meglič/Sportida

"Zaenkrat kakšnih posebnih navodil nismo prejeli. Pred tekmo ti izmerijo temperaturo, preden vstopiš v dvorano, to je pa zaenkrat to, poleg nošenja mask, seveda. Bomo videli, kako bo vse skupaj potekalo na gostovanjih izven Slovenije. Upam, da bo sezona potekala v kolikor toliko normalnih pogojih in brez prekinitev," je svoje želje še strnil Krkin kapetan.

