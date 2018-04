Direktor "zmajev" razkriva karte prihodnosti

ROMAN LISAC, DIREKTOR PETROLA OLIMPIJE

Foto: Sportida

Dolga leta je bil vodilni mož lige ABA in v stikih z vodstvom evrolige. Kot takšen je Roman Lisac pravi sogovornik ob koncu jadranskega regionalnega tekmovanja, ki ga je z zmago nad Crveno zvezdo zaznamovala podgoriška Budućnost. Ob tem pa se je kot direktor Petrola Olimpije dotaknil tudi stanja v ljubljanskem klubu in razkril marsikaj zanimivega.

Vas je razplet finala lige ABA presenetil?

Ne. Budućnost ima ekipo, ki je skupaj že dolgo časa. Vsaj njeno jedro. To je ekipa z dvema tujima košarkarjema in črnogorsko glavnino. Pozna se dobro medsebojno poznavanje. Iskreno, pričakoval sem, da jim bo uspel veliki met.

Verjamete, da bodo Črnogorci, ki imajo premajhno dvorano in vprašljivo višino proračuna, tudi v resnici zakorakali v evroligaško druščino?

No, to je že druga zgodba. A moj odgovor je pritrdilen. To ni Igokea, ki je bila pred leti prav tako "sporna". Podgorica je vendarle glavno mesto evropskem države. Ima letališče, hotel … Dvorana? Verjamem, da lahko evroliga vsaj za eno leto Budućnosti pogleda skozi prste in prižge zeleno luč. Pri evroligi bi res morali pokazati veliko mero poguma, da bi Črnogorcem prepovedali nastopati v tem tekmovanju.

Rezultatski cilj Olimpije do konca sezone je jasen: naslov državnega prvaka. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Je uspeh Budućnosti tudi nek signal za Petrol Olimpijo?

Se strinjam. Takšno pot mora ubrati Olimpija. Kako v evroligo? Preko lige ABA. A pot je še dolga. S takšnim proračunom seveda nimamo nikakršnih možnost. Naša naloga je, da povečamo sponzorske prilive in sestavimo boljšo ekipo. Iztrgali smo se iz primeža dolgov. S tem smo izpolnili enega od osnovnih ciljev. Čakajo pa nas novi koraki. S podvojenim proračunom bi lahko že prihodnje leto napadi vsaj končnico lige ABA. Nato pa … Leto za letom.

Podvojen proračun. Smela napoved …

S 400 tisoč evri je nemogoče igrati na resni ravni. Proračun moramo dvigniti. Zdaj sem se ukvarjal predvsem s poplačilom dolgov in organizacijo. Verjamem, da bo prihodnje leto več časa za kopanje za denarjem.

"V novo sezono brez upnikov," zatrjuje Lisac. Foto: Urban Urbanc/Sportida Kako daleč je Olimpija od Budućnosti?

Težko vprašanje. Naša naloga je, da oblikujemo jedro ekipe, na katerem bomo lahko gradili več let. Olimpija ne sme biti več klub, ki bo vsako leto zamenjal veliko večino igralskega kadra. Želimo imeti vsaj šest ali sedem stalnih igralcev. Obenem pa je naš cilj v Ljubljani oblikovati produkcijski center za nadarjene košarkarje, za talente za ligo NBA. Prvi koraki v to smer so bili narejeni. Dobili smo dostop do teh imen. Oblikujemo okolje, v katerem bodo agenti in igralci usmerjeni proti Olimpiji. S tem bi klub vrnili tja, kjer je že bil.

Omenili ste dolgove. So res vsi poplačani?

Uradno bo to potrdil predsednik.

Ostaja torej "le" še kredit?

Seveda. Tega ne skrivamo. A to je ciljni načrt. Stalno se bo vedelo, koliko denarja je treba nameniti za plačevanje kredita.

Kaj pa vaše povezave z Maccabijem?

Imamo pismo o nameri za sodelovanje pri mladi ekipi. Pogovori potekajo. Ne le na ravni tovrstnega sodelovanja. Septembra imamo v načrtu tudi organizacijo skupnega turnirja, ki bi v Stožice privabil evroligaške ekipe. Pomembno je, da se v Ljubljani začne, kar se klubske košarke tiče, dogajati več kot v preteklih letih.

Maccabi ima tudi velike težave z igranjem v domačem prvenstvu in evroligi. Za novo sezono Izraelci napovedujejo sestavo dveh ekip. Kaj pa Olimpija, za kateto je jasno, da ne more konkurenčno nastopati na treh frontah? Zadnji dve sezoni sta to potrdili. Upate napovedati, kje bo v prihodnji sezoni igrala Olimpija?

Ne, ne upam napovedati. Upam pa, da bodo odgovorni v slovenski košarki dovolj odgovorni. Zakaj bi škodovali Olimpiji? Zakaj ji ne bi dovolili, da se izloči v prvem delu slovenskega prvenstva? Stavim na razumnost vodilnih. Zakaj? Skromna Olimpija, ki komaj hodi, ne koristi nikomur. Tudi naslajanje nad njenimi porazi ne. Tudi gledalci tega ne želijo gledati. Olimpija mora biti vlečni konj slovenske košarke. Govorim o klubu. To je Olimpija. To ni Roman Lisac. Lojze, Roman … Ni pomembno. Pomembna je le Olimpija.

Direktor Petrola Olimpije verjame, da se bo v Stožicah znova igrala evroligaška košarka. Ne le za septembrskem turnirju, ki naj bi ga klub organizural v sodelovanju z Maccabijem. Foto: Sportida

Kaj pa Evropa? Verjamete, da imate še dovolj vpliva, da Olimpiji izborite vabilo za EuroCup?

Upam, da nam bo uspelo dobiti to vabilo. Tedensko sem v stiku z vodilnimi pri evroligi, ki imajo v rokah škarje in platno. Verjamem na pozitiven razplet.

Nekaj besed ste že namenili stalnosti igralskega kadra. Kaj pa trener? Si bo Zoran Martič z morebitnim osvojenim naslovom državnega prvaka zagotovil trenersko taktirko tudi za novo sezono?

Prezgodaj je še, da bi govorili o tem. Martič je podpisal večletno pogodbo, a z določenimi pogoji. Odločitev bo padla en teden po koncu sezone.