Košarkarji Real Madrida še 36. v zgodovini slavijo naslov španskega košarkarskega prvaka. Nekdanji klub Luke Dončića je v finalni seriji s 3:1 v zmagah ugnal Barcelono in se spet zavihtel na vrh španskega prestola. V Madridu so se ob zmagi v finalu razveselili tudi vrnitve trenerja Pabla Lasa, ki je v začetku junija doživel srčni napad. Laso je trener Real Madrida od leta 2011, z njim je dvakrat zmagal v evroligi, letos pa izgubil finale. Svojo ekipo je letos na drugi tekmi polfinala španskega prvenstva popeljal do zmage nad Vitorio, nato pa so ga dan kasneje zaradi slabega počutja odpeljali v bolnišnico.

Pablo Laso has been through a lot recently and you can clearly see he’s really proud of what Real Madrid have achieved without him 👏



🎥 @ACBCOM pic.twitter.com/iLKQyqHs8s — BasketNews (@BasketNews_com) June 19, 2022

📸| Real Madrid Baloncesto’s coach Pablo Laso in the stands supporting the team.



He isn’t coaching the team currently due to the heart attack he suffered recently. pic.twitter.com/43KwmRxIO4 — Madrid Zone (@theMadridZone) June 19, 2022

54-letni Španec se je nato hitro pobral, njegovo mesto pa je začasno prevzel njegov pomočnik Chus Mateo, ki je ekipo tako popeljal tudi do naslova. Od veselja in ponosa je v nedeljo prekipeval tudi Laso, ki si je v živo ogledal obračun v španski prestolnici in se nato skupaj z ekipo veselil nove lovorike. "Rad bi čestital moji ekipi, pa ne le za ta naslov, za celotno sezono. V desetih mesecih se nam je zgodilo ogromno dobrega in slabega. Igrali smo v štirih finalih," je dejal Laso.

"Za mano so res težki dnevi. Zdaj se počutim dobro, čeprav nisem bil ves čas z ekipo, sem kljub temu zelo vesel. Kot trener včasih pobiraš lovorike, pa se ne počutiš tako ponosno, kot se jaz počutim letos, ko nismo osvojili vsega. Čestitke si zasluži res celotna ekipa," je po tekmi na novinarski konferenci dejal Laso, preden je njegovo mesto prevzel Mateo.

Spomnili so se tudi na Randolpha

Ob zmagi, ki jo je navdušeno pospremil tudi Dončić, so se v španskem kraljevem klubu spomnili tudi na poškodovanega Američana s slovenskim potnim listom Anthonyja Randolpha, ki je na prvi tekmi finala utrpel hudo poškodbo, zaradi katere bo od igrišč oddaljen več mesecev. Na prvi finalni tekmi španskega prvenstva med Real Madridom in Barcelono mu je tako grdo obrnilo koleno, da si je strgal sprednjo križno vez (ACL) v levem kolenu, v teh dneh bo prestal operacijo, nato pa ga čaka vsaj sedem mesecev rehabilitacije.

Even without playing in the final game, Anthony Randolph remained a part of the celebrations 🙏



🎥 @ACBCOM pic.twitter.com/FQ2ckB2FhL — BasketNews (@BasketNews_com) June 20, 2022

V znak podpore in zahvale soigralcu so košarkarji Reala po zmagoslavju v finalu na koš v centru WiZink obesili dres nekdanjega slovenskega reprezentanta, ki v zadnjih letih nima sreče s poškodbami.

