Tega so se bali: Tonček utrpel najtežjo poškodbo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Grozljiv je bil že posnetek, zdravniški pregledi so potrdili, da gre za težko poškodbo. Anthony Randolph si je na ponedeljkovi tekmi strgal sprednjo križno vez.

Član zlate slovenske košarkarske reprezentance Američan Anthony Randolph bo moral na operacijo kolena, po kateri ga čaka vsaj sedem mesecev rehabilitacije. Na prvi finalni tekmi španskega prvenstva med Realom Madridom in Barcelono mu je tako grdo obrnilo koleno, da si je strgal sprednjo križno vez (ACL) v levem kolenu. Dan po nesrečni tekmi so iz Reala Madrida še potrdili, da bo v naslednjih dneh operiran.

Parte médico de Randolph.#RealMadrid — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) June 14, 2022

Čeprav so ostali brez Randolpha že v drugi četrtini, je Real Madrid dobil prvo tekmo finala. Barcelono je premagal z 88:75. Igrajo na tri zmage. Dvaintridesetletnik v Madridu igra že šesto sezono. V tej sicer ni bil eden ključnih členov, saj je v španski ligi v povprečju igral po 12 minut in imel 5,4 točk in 2,4 skoka na tekmo. Podobne številke je imel tudi v evroligi.