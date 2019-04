Čustven zapisa Dončićevega mentorja Nowitzkega #video

Za razliko od večine košarkarjev iz Evrope je Dirk Nowitzki prišel v ligo NBA iz rodnega Würzburga, za katerega je igral v drugi nemški ligi. Ni igral prve nemške lige, Evrolige ali bil denimo del univerzitetnega programa v ZDA.

Preskočil je razrede in predvsem zaradi odličnih predstav na poletni ligi prepričal, da so si njegovih zaslug zaželeli onstran luže.

Tako kot so pri Dallas Mavericks lani naredili menjavo na naboru in namesto Traeja Younga v svoje vrste pripeljali našega Luko Dončića, so takrat prepričali Milwaukee Bucks, da so z njimi naredili menjavo.

Pismo Dirka Nowitzkega navijačem Dallasa

In od leta 1998 naprej se je Nowitzki zasidral v Dallasu. 21 let je preživel v klubu, vrhunec pa doživel 13 let po prihodu, ko je osvojil prvi naslov prvaka za Mavericks, sam pa postal tudi najkoristnejši košarkar (MVP) finala.

Na svoji dolgi poti je bil kar 14-krat član All Star tekme, vse lepe trenutke pa je delil z navijači Dallasa.

In prav njim je napisal čustveno pismo. V nedeljski izdaji The News je zakupil enostranski oglas ter se jim še enkrat zahvalil: "21 sezon, ena ekipa, moj dom. Nobena statistika, rekord, nagrada mi ne pomeni več. Naslov prvaka lige NBA smo osvojili skupaj. Že od trenutka, ko sem prišel v Dallas, ste me dvignili, podpirali, pritiskali, da sem delal še bolj zavzeto. Toliko spominov. Toliko zgodb. Niso le moje. Naše so. To je zahvala navijačem Mavs iz dna mojega srca, da ste sprejeli otroka iz Würzburga in ga vzeli za svojega. Pogrešal bom igranje, vendar se že veselim novega poglavja z vami. Vedno bom vaš in vedno Dallas Maverick."