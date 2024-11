Cavaliers takoj nazaj na zmagovita pota?

V noči na četrtek bo v košarkarski ligi NBA osem tekem. Zanimivo bo v Clevelandu, kjer se bodo Cavaliers po tem, ko so pretekli večer doživeli prvi poraz v sezoni proti Boston Celtics, na zmagovita pota poskušali vrniti proti New Orleans Pelicans, ki so v noči na sredo visoko izgubili proti Luki Dončiću in druščini.