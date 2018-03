Blažič z izjemnim zabijanjem vse dvignil na noge #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če smo v Španiji vajeni, da za šov skrbi Luka Dončić – zaradi poškodbe tudi tokrat ni igral - je ta konec tedna v ospredje stopil Jaka Blažič.

Njegova Andorra je pred domačim pragom opravila z Murcio (90:70), ki je neposredni tekmec v boju za vstop v končnico. Andorra je z zmago zdaj na sedmem mestu španskega prvenstva, enako število zmag in porazov pa imata še šesta Unicaja in osma Gran Canaria. Pred devetimi Tenerifi, ki so trenutno zunaj dosega končnice, imajo ekipe dve zmagi prednosti.

In velik delež k uspehu moštva s severozahoda Španije je prispeval prav slovenski branilec. Tekmo je končal pri 14 točkah in bil skupaj z Oliverjem Stevićem najboljši strelec zmagovitega moštva.

Navdušil je tudi z zabijanjem, ki je dvignil dvorano na noge, njegovo brezkompromisno akcijo pa si lahko pogledate v spodnjem videu.

Čančar ob debiju tesno izgubil proti favorizirani Barceloni

Vlatko Čančar je sredi tedna prišel k Burgosu in zaigral že na prvi tekmi. Foto: Vid Ponikvar V Španiji je zmago dosegel tudi Real Madrid, a brez pomoči Luke Dončića. Zato pa je štiri točke k zmagi proti Zaragozi (96:81) prispeval Anthony Randolph.

Debi v Španiji je doživel nadarjeni Vlatko Čančar. Nemudoma je stal nasproti favorizirani Barceloni, ki je tudi premagala Burgos (103:101). Čančar je dobil slabih devet minut priložnosti in v tem času dosegel tri točke.

Pomembne zmage se je na Iberskem polotoku veselil Luka Rupnik na gostovanju pri evroligaški Unicaji. Njegova Fuenlabrada je s 86:82 preskočila Andaluzijce, Luka pa je k zmagi prispeval tri točke.

Od košarkarjev, ki so bili na zadnji reprezentančni akciji na selektorjevem seznamu, pa je dobro predstavo prikazal Gašper Vidmar, ki se je z Banvitom – vodi ga Sašo Filipovski – veselil zmage proti Tofašu (104:93). Kapetan slovenske reprezentance je tekmo končal pri 13 točkah in šestih skokih.

Na Poljskem se ni pretirano naigral Edo Murić, ki je na parketu prebil le deset minut (2 točki, 3 skoki), v Nemčiji pri Brose Bambergu v postavi ni bilo Alekseja Nikolića, v Franciji pa za Paris-Levallois ni zaigral Klemen Prepelič.