Blaž Mesiček v Italiji v slogu Luke Dončića #video

Pri Brindisiju so v zadnjem krogu italijanskega prvenstva opevali slovenskega košarkarja Blaža Mesička, ki je v podaljšku odigral ključno vlogo in zadel tudi ključno trojko. Na podoben način, kot jo je Luka Dončić v Evroligi proti Crveni zvezdi .

Blaž Mesiček je bil na parketu vsega 13 minut, a bil v tem času zelo učinkovit. Njegov Brindisi je takrat pridobil 19 točk, nekdanji košarkar Olimpije pa je ključno vlogo odigral v podaljšku. Ob zaostanku s 97:98 je na podoben način kot Luka Dončić v petek proti Crveni zvezdi zadel trojko in spravil svoje navijače v delirij.

Brindisi je nato tekmo proti Sassariju dobil s 105:98, Mesiček pa je pet od skupno sedmih točk dosegel prav v dodatnih petih minutah igre.

Dončić je medtem odigral tekmo španskega prvenstva in bil le streljaj od dvojnega dvojčka. K zmagi Reala proti Unicaji je pripomogel z 10 točkami, 9 asistencami in petimi skoki. Asistenca mu je torej manjkala do dvojnega izkupička. Tako kot v petek proti Crveni zvezdi je Real tudi tokrat prišel do zmage (89:88) povsem ob koncu. V primerjavi z gostovanjem v Beogradu se je tokrat za odločujoči prodor odločil Fabien Causerur, ki je bil z 21 točkami tudi najboljši strelec Reala, pri katerem je bil s 13 točkami razpoložen tudi Anthony Randolph.

Poteze Luke Dončića proti Unicaji iz Malage