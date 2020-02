Boleč poraz Rogaške v Črni gori

Košarkarji Rogaške so štiri kroge pred koncem rednega dela lige Aba doživeli boleč poraz v boju za polfinale. V Cetinju so morali po izenačeni tekmi premoč priznati ekipi Lovćen 1947 Bemax, ki je slavila s 70:64 (22:18, 40:38, 53:51).

Slatinčani so doživeli deveti poraz v devetnajstih nastopih, vseeno pa ostajajo med prvimi štirimi ekipami. V naslednjem krogu 27. februarja bodo gostili neposrednega tekmeca na lestvici Split, nato jih čaka gostovanje pri zadnjeuvrščeni Slobodi iz Tuzle, redni del pa bodo končali doma s slovenskim derbijem proti Helios Suns.

Najboljša posameznika Rogaške, ki je tekmo izgubila, ker v zadnjih dveh minutah in 41 sekundah ni dosegla koša (64:64), sta bila Ivan Miličević in Malcolm Bernard s po 12 točkami.

Vodilni premočni za Domžalčane

Košarkarjem Helios Suns ni uspelo oplemenititi zmage v prejšnjem krogu, ko so v Skopju premagali drugouvrščeni MZT. Vodilni Borac iz Čačka, ki ima do zdaj le dva poraza v ligi Aba 2, je bil v 19. krogu v Domžalah premočan, zmagal je z 80:73 (22:16, 41:31, 65:50). S tem si je tudi že zagotovil prvo mesto pred zaključnim turnirjem.

Domžalčani so gostili vodilni Borac in mu priznali premoč. Foto: Helios Suns/Gašper Papež

Srbi so vodili ves čas tekme. Pred zadnjo četrtino s 15 točkami razlike, a Helios se ni predajal. Slabih sedem minut pred koncem se je s trojko Krešimirja Radovčića približal na 61:65, Leon Šantelj je imel nato možnost razliko še zmanjšati, a je tako kot njegov tekmec na drugi strani zgrešil enega od dveh prostih metov. Po tem so gosti spet ušli in tekmo mirno pripeljali do konca.

Pri Heliosu, ki je zelo slabo izvajal proste mete (22:41), je bil s 25 točkami najučinkovitejši Blaž Mahkovic, 21 točk je dosegel Davor Konjević. Pri Borcu, ki je prevladoval pri skokih pod obročema, tako učinkovitih igralcev ni bilo, delo so si porazdelili.

Druga liga ABA, 19. krog:

Lestvica:

