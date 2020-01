Krka gosti Šenčur

Prvi del ligaških tekmovanj se počasi bliža h koncu. V 1. SKL se bosta v Novem mestu danes v derbiju kroga pomerili ekipi Krke in Gorenjske gradbene družbe Šenčur. Dan kasneje bo na sporedu obračun med Koper Primorsko in Šentjurjem, v soboto in nedeljo pa bosta odigrani še tekmi med Podčetrtkom in Rogaško ter Zlatorogom in Hopsi.