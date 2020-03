Zakaj na kolo? Za zdravje (in ker ste na njem daleč stran od virusov)!

Eno od glavnih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je tudi, da se v času povečanega pojavljanja okužb dihal izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko ljudi.

Po svetu, tudi v naši soseščini, odpovedujejo množične prireditve – tudi športne – zaradi strahu pred še hitrejšim širjenjem okužb, medtem ko svež zrak še naprej ostaja priporočilo za krepitev imunskega sistema. Ena od najboljših oblik rekreacije je bilo tudi letošnjo zimo kolesarstvo. Zaradi ugodnih vremenskih razmer so mnogi že precej prej kot ponavadi naredili kar nekaj kilometrov in s tem poskrbeli za odličen temelj pred prihajajočim spomladansko-poletnim vrhuncem kolesarske sezone.

Novi trendi v kolesarstvu – nekaj za vsakega

Slovenija je zelo športna dežela. Čeprav rekorde dosega tudi po številu in koncentraciji trgovskih površin, je videti, da se vedno več ljudi zaveda, da je lep dan lepše preživeti na prostem, v naravi, ne pa v trgovskih središčih. Še posebej je v porastu število kolesarjev in kolesark, saj se je v zadnjih letih pojavilo ogromno tehnologij in trendov, ki so k vrtenju pedal spodbudili zelo različne skupine prebivalstva. Če so v "gravel" zagrizli tisti, ki imajo sicer radi cesto in vzpone, ne marajo pa gostega prometa, so električna kolesa postala odlična rešitev za tiste, ki (mislijo, da) "ne zmorejo" in se lažje spravijo na kolesarski sedež, če vedo, da jim bo ob prebijanju čez tisti malo zahtevnejši klanec pomagala elektrika. E-kolesa sicer ponujajo še ogromno drugih možnosti, na primer za tiste, ki se raje od vzpenjanja vozijo navzdol po enoslednicah ali drugih gorskokolesarskih poteh, ali pa tiste, ki bi ob obilici dela radi naredili kakšen kilometer več, pa se zavedajo, da jim (le) njihove noge tega ne bodo dovolile.

Kako se pripraviti na kolesarsko vožnjo v hladnejših mesecih?

Preden v Slovenijo res pride prava pomlad, za njo pa tudi poletje, se je treba za pot na kolesu – zaradi zdravja! – tudi primerno obleči. Prava oprema, ki vas bo ščitila pred vetrom ter vas ohranjala suhe in primerno ogrete, je predpogoj za užitek na bolj praznih, a zato nič manj atraktivnih poteh. Švicarska blagovna znamka SCOTT ima za vas opremo tako za cestno kot tudi gorsko kolesarjenje.

Nasveti za oblačenje v hladnejših mesecih

Pomembno je, da se za na kolo oblečete v plasteh, saj se lahko tako ob spremembi temperature ali vremena lažje prilagodite. Oblačilo, ki se dotika vaše kože, je ključno. Čim hitreje in učinkoviteje lahko oblačilo odvaja pot od vaše kože, tem bolje bo delovalo uravnavanje vaše telesne temperature. Zaščitite svoje okončine! Glava, roke in noge so tisti deli vašega telesa, ki se tudi na kolesu lahko ohladijo najhitreje. Potem ko ste enkrat na mrazu in vas zebe, se je samo s telesno aktivnostjo praktično nemogoče ogreti nazaj. Čeprav se dnevi počasi daljšajo, ne pozabite niti na to, da boste vidni in da boste hkrati dovolj dobro videli svojo pot. Ne podcenjujte pomena dobrih kolesarskih očal, oblačil in drugih dodatkov, opremljenih z odsevniki. Lepemu zgodnje pomladanskemu dnevu kaj hitro sledi temna noč – bodite pripravljeni!

Kakšno kolo potrebujete?

Enoznačnega odgovora na to vprašanje ni, saj trg ponuja nešteto možnosti, ki se razlikujejo glede na namen in resnost uporabe ter kakovost in konec koncev tudi ceno. Blagovna znamka SCOTT vam ponuja nešteto možnosti za izbiro, pri čemer v zadnjih letih še posebej izstopajo na področju e-kolesarstva ter vrhunskih gorskih in cestnih koles.

