Zadnja etapa Quintani, skupna zmaga Schachmannu

Kolumbijec Nairo Quintana (Arkea Samsic) je dobil zadnjo etapo kolesarske dirke Pariz-Nica od Nice do vrha Valdeblore La Colmiana. Na zadnjem vzponu je v cilj pripeljal pred drugim Belgijcem Tiesjem Benootom (Bahrain-McLaren) in tretjim Thibautom Pinotom (Groupama-FDJ). Skupno zmago si je zagotovil Nemec Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe).

Nemški kolesar Schachmann je po trku v hišo in izgubi časa v šesti etapi tudi v sedmi izgubil nekaj sekund, a zadržal prednost za največjo zmago v karieri. Pred drugim Benootom je zadržal 18 sekund prednosti, tretji pa je bil v skupnem seštevku Kolumbijec Sergio Higuita (EF Pro Cycling), ki je zaostal 59 sekund.

V 166,5 kilometra dolgi zadnji etapi se je hitro oblikovala skupina šestih ubežnikov, ki je s prednostjo minute pripeljala ob vznožje zadnjega, 16-kilometrskega vzpona. Med njimi je dolgo vodil Thomas De Gendt, ki je hitro pobegnil Francozu Julianu Alaphilippu. V ozadju so se v glavnini sprva bolj gledali med seboj, zaradi česar je De Gendt pridobival vse več časa.

Močnejši ritem je nato začelo narekovati moštvo Trek-Segafredo, prvi večji napad pa je pripravil Quintana, ki je hitro prehitel De Gendta in si nabral neubranljivo prednost ter v cilju slavil zmago s prednostjo 46 sekund. Kilometer in pol pred koncem zadnje etape je rumeno majico vodilnega napadel Benoot, ki se je Nemcu približal, a ne dovolj, da bi oblekel rumeno majico zmagovalca dirke.

Z majico je na podelitvi poziral Schachmann, ki je slikovito opisal zadnjih nekaj kilometrov. "Bilo je zelo težko. Videli ste, da so me moštveni kolegi popeljali do zmage. Zame je bil zaključek etape zelo zahteven. V zadnjih treh kilometrih se mi je zdelo, da sem v peklu in da me boli vse. Zdaj pa se mi zdi, da sem v nebesih. Vredno je bilo vseh bolečin," je dejal po največjem uspehu v karieri.

"To je četrta sezona moje kariere med profesionalci in največji ter najbolj pomemben korak v njej. Počutim se izjemno, saj so ves čas ljudje dvomili, da se lahko borim za skupne zmage. Sam pa sem sanjal o teh trenutkih in zdaj dobil eno najbolj prestižnih dirk v sezoni," je bil presrečen 26-letnik iz Berlina.

Organizatorji so v petek sporočili, da nedeljske osme etape, ki bi se morala končati po ulicah Nice, ne bo zaradi nevarnosti širjenja novega koronavirusa. Še pred tem je odstopilo moštvo Bahrain-McLaren, zaradi česar na startu že v petek ni bilo več Slovencev Jana Tratnika in Domna Novaka.

Skupni vrstni red: 1. Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) 27:14:23 2. Tiesj Benoot (Sunweb) + 0:18 3. Sergio Higuita (EF Pro Cycling) 0:59 4. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) 1:16 5. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) 1:24 6. Nairo Quintana (Arkea Samsic) 1:30 7. Rudy Molard (Groupama-FDJ) 2:03 8. Tanel Kangert (EF Pro Cycling) 2:16 9. Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe) 3:39 10. Soeren Kragh Andersen (Sunweb) 4:36 ... Moštvo Bahrain-McLaren je zaradi novega koronavirusa odstopilo, Jan Tratnik in Domen Novak sta ostala brez uvrstitve.

