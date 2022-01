Vosova z osmim naslovom v zgodovino ciklokrosa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nizozemska kolesarka Marianne Vos je v ameriškem Fayettevillu še osmič postala svetovna prvakinja v ciklokrosu in tako postala najuspešnejša vseh časov v tej disciplini. V taktičnem boju je v zaključnem sprintu za sekundo premagala branilko naslova, rojakinjo Lucindo Brand, bronasto kolajno je osvojila Italijanka Silvia Percico.

Štiriintridesetletna Nizozemka, trikratna svetovna in olimpijska prvakinja v cestnem kolesarstvu, se je 16 let po svojem prvem naslovu prvakinje v ciklokrosu vpisala v zgodovino kot najuspešnejša vseh časov v tej disciplini, prehitela je Belgijca Erika De Vlaemincka. Poleg osmih naslovov je bila na prvenstvih Vosova še dvakrat druga in dvakrat tretja.

"Osredotočena sem bila na dirko, o zgodovini nisem razmišljala. A zdaj se lahko ozrem nazaj in vidim, kaj mi je v teh letih uspelo. Neverjetno," je bila po dirki vzhičena Vosova, ki je zadnjem vzponu odbila napad Brandove, nato pa jo ugnala v zadnjih metrih.

Nizozemke, z 12 zlatimi kolajnami najuspešnejša nacija na svetovnih prvenstvih, bi lahko osvojile vse tri medalje, a je prvakinja iz leta 2020 Ceylin del Carmen Alvarado padla v zadnjem delu dirke, potem ko se ji je nasmihal bron. To je za svoj največji uspeh izkoristila 24-letna Italijanka Silvia Percico.

V noči na ponedeljek se bodo za kolajne merili še moški.