Vodstvo na rožnatem Giru spet v nizozemskih rokah

Na ženski kolesarski dirki po Italiji je spet prišlo do spremembe v skupnem seštevku. Potem ko je v četrtek po padcu Nizozemke Annemiek van Vleuten vodstvo prevzela Poljakinja Katarzyna Niewiadoma, ga je morala ekspresno predati, in sicer spet v nizozemske roke. Nova vodilna je Anna van der Breggen, ki je v današnji osmi etapi zasedla drugo mesto.

Vrhunci 8. etape:

V sprintu najmočnejših dveh kolesark jo je premagala Italijanka Elisa Longo Borghini. Niewiadoma je na šestem mestu zaostala minuto in 19 sekund in v skupnem seštevku pred zadnjo etapo zaostaja minuto in deset sekund. Longo Borghinijeva je tretja z zaostankom dveh minut in 23 sekund.

Od kolesark ljubljanske ekipe Ale BTC je bila na 18. mestu najboljša Španka Mavi Garcia, skupno z zaostankom petih minut in 58 zaseda sedmo mesto. Skupno je od Slovenk najboljša Eugenia Bujak na 41. mestu, Špela Kern je 45.

