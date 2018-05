Viviani najmočnejši v špritnu v Tel Avivu, rožnata majica menja lastnika

Dirka po Italiji, 2. etapa

Mareczko je poskusil s podaljšanim sprintom, ki pa se mu ni izšel. Viviani je mimo njega zdrvel po levi strani in se z dvignjeno roko veselil svoje sedme letošnje zmage, Mareczko pa je z roko lahko le zamahnil po krmilu zaradi slabe volje.

"Zmago so vsi pričakovali. Nikoli ni lahko. Danes zjutraj sem bil zaradi tega živčen. Račun za zmage na Giru sem odprl. Imam močno ekipo. Ponosen sem nanjo," je povedal Viviani, ki je danes zmagal 56-ič med profesionalci, 11-ič na dirkah svetovne serije in drugič na Giru.

Dennis je skupno vodstvo prevzel zaradi zmage na vmesnem sprintu, ko je bil boljši od Vivianija. Na račun treh bonus sekund je iz rožnate majice slekel Nizozemca Toma Dumoulina, četrtkovega zmagovalca prve etape. Zdaj ju po dveh dneh loči ena sekunda.

Gana Viviani. El nivel de sprinters en este #Giro2018 es el que es... pic.twitter.com/pKVRheAJYz — 1001puertos (@1001puertos) May 5, 2018

Avstralec je prišel do posebnega mejnika, saj je prvič v karieri oblekel rožnato majico, že pred tem je nosil rumeno majico vodilnega na dirki po Franciji in rdečo za najboljšega na dirki po Španiji. "Uspel sem z ekipnim delom. Včeraj je ekipa delala v ozadju," se je zahvalil moštvenim kolegom Dennis, na vprašanje, kako je bilo premagati Vivianija na vmesnem sprintu, pa je odvrnil z nasmeškom: "Če sem iskren, Viviani je sprintal, ampak ni šel na polno." Dennis je postal 23. kolesar, ki je nosil vse tri majice vodilnega na treh tritedenskih dirkah.

"Seveda bi si jo želel nositi še naprej, toda do konca je še 19 etap. Veliko se še moram naučiti, preden bom razmišljal o rožnati majici in Rimu. To so sanje. Moram biti realist in se učiti od fantov, kot je Dumoulin. Toda užival bom v rožnatem, to je posebna čast," je še dodal novi vodilni.

Rohan Dennis is the 23rd rider in history with at least one leader jersey in each of the three Grand Tours (Giro, Tour, Vuelta) | Rohan Dennis è il 23esimo corridore nella storia ad aver indossato almeno una volta la maglia da leader tre 3 grandi giri a tappe (Giro, Tour, Vuelta) pic.twitter.com/yoLxSERRWB — Giro d'Italia (@giroditalia) May 5, 2018

V današnji etapi, ki se je začela v Haifi, je na veselje Izraelcev, ti gostijo uvodne tri dni letošnje dirke po Italiji, je med ubežniki najdlje vztrajal Kanadčan Guillaume Boivin, kolesar izraelske ekipe Israel Cycling Academy. Pred glavnino je vztrajal do 150. kilometra, ko so bile spredaj že ekipe, ki so sestavljale sprinterske vlake.

Matej Mohorič (Bahrain-Merida) in Jan Polanc (UAE Emirates) sta v cilj prikolesarila z glavnino z istim časom zmagovalca, Domen Novak (Bahrain-Merida) pa je zaostal nekaj več kot minuto.

Jutri bo karavana opravila z zadnjo izraelsko etapo, ki jih bo vodila prek hribovitih 229 kilometrov poti od Be'er Sheve do Eilata. V ponedeljek je na letošnji rožnati pentlji prvi prosti dan, v torek pa se s četrto etapo nadaljuje na Siciliji.