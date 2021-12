Van Aert boljši od van der Poela

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belgijski kolesarski zvezdnik Wout Van Aert (Jumbo-Visma) je zmagovalec tekme za svetovni pokal v ciklokrosu v domačem Dendermondeju. Po osmih krogih je 27-letni moštveni kolega slovenskega asa Primoža Rogliča ugnal Nizozemca Mathieuja van der Poela (Alpecin-Fenix) in Belgijca Toona Aertsa (Baloise Trek Lions).

Svetovni prvak v tej disciplini van der Poel je za zmagovalcem zaostal 49 sekund, Aerts na tretjem pa 1:18 minute. Olimpijski prvak v olimpijskem krosu v gorskem kolesarstvu Britanec Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) je v prvem letošnjem obračunu "velike trojice" v svetovnem pokalu zasedel osmo mesto (+2:59).

V medsebojnih obračunih je sicer Van Aert še 116. ugnal svojega največjega rivala van der Poela, s katerim na ciklokrosih dirkata vse od mlajših kategorij. Nizozemec je Belgijca ugnal 52-krat.

Belgijec je tokrat ugnal velikega tekmeca, Nizozemca Mathieuja van der Poela. Foto: Guliverimage

Van Aert je dobil drugo od prav toliko dirk za svetovni pokal, ki se jih je udeležil to zimo. V skupnem seštevku vodilni ostaja Belgijec Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal), danes sicer deveti.

Do konca svetovnega pokala so še tri preizkušnje v začetku prihodnjega leta. Vrhunec sezone v ciklokrosu pa bo 29. in 30. januarja, ko bo na sporedu svetovno prvenstvo v Fayettevillu v ZDA.

Danes je sicer v Ljubljani na tekmi slovenskega pokala v ciklokrosu v podobno blatnih razmerah slavil Tadej Pogačar pred Luko Mezgecem in Matevžem Govekarjem.

